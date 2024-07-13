Кой има имен ден днес, 13 юли 2026 г. Честито!

Църквата почита Събор на св. архангел Гавриил – празник в чест на този небесен вестител на Божиите тайни, пише aferahs.com.
Архангел Гавраил, или Гавриил, е един от седемте най-близки до Бог архангели. Архангелите възнасят молитвите на хората към Бог и разкриват смисъла на пророческите видения и хода на събитията, особено на пророчествата за идването на Месията – Христос.
Бог изпратил архангел Гавраил в храма да извести на св. пророк. Захарий раждането на Йоан Кръстител и неговото бъдещо служение като Предтеча на Иисус Христос. Явил се е и на Пресветата Дева, за да съобщи благата вест за това, че тя от Духа ще роди Светия Богомладенец
Мюсюлманите също му въздават почит и го славят под името Джабраил – ангела, продиктувал на пророка Мохамед словото на Аллах – Корана.
На 13 юли имен ден празнуват всички, които носят името Гаврил, Гавраил, Гаро, Гальо, Гаврила, Гаврилка, Габриел, Габриела, Габи и производните им.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да бе!
08:25 13.07.2025
3 Пешо Кюстендилецо
Коментиран от #4
09:17 13.07.2025
4 Експерт
До коментар #3 от "Пешо Кюстендилецо":Не е точно така.
Тяхното е изкривена престава на нашето. Нещо като фракция с техни си разбирания.
И онези, които ни клаха, имат за голямо постижение да колят и бесят, докато в Християнството това е смъртен грях и няма нищо общо с учението на нашият Бог.
14:53 13.07.2025
5 1488
заглавието трябва да е
"Който има имен ден днес, 12 юли 2026 г, честито!"
3 грама мозьк немате
врабчето има повече
08:29 13.07.2026