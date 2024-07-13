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Кой има имен ден днес, 13 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 13 юли 2026 г. Честито!

13 Юли, 2024 06:04, обновена 13 Юли, 2026 06:55 16 249 5

  • имен ден-
  • свети гавриил-
  • празник-
  • почит

Църквата почита Събор на св. архангел Гавриил

Кой има имен ден днес, 13 юли 2026 г. Честито! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Църквата почита Събор на св. архангел Гавриил – празник в чест на този небесен вестител на Божиите тайни, пише aferahs.com.

Архангел Гавраил, или Гавриил, е един от седемте най-близки до Бог архангели. Архангелите възнасят молитвите на хората към Бог и разкриват смисъла на пророческите видения и хода на събитията, особено на пророчествата за идването на Месията – Христос.

Бог изпратил архангел Гавраил в храма да извести на св. пророк. Захарий раждането на Йоан Кръстител и неговото бъдещо служение като Предтеча на Иисус Христос. Явил се е и на Пресветата Дева, за да съобщи благата вест за това, че тя от Духа ще роди Светия Богомладенец

Мюсюлманите също му въздават почит и го славят под името Джабраил – ангела, продиктувал на пророка Мохамед словото на Аллах – Корана.

На 13 юли имен ден празнуват всички, които носят името Гаврил, Гавраил, Гаро, Гальо, Гаврила, Гаврилка, Габриел, Габриела, Габи и производните им.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да бе!

    7 1 Отговор
    Не ангелът Джабраил е продиктувал на пророка Мохамед словото на Аллах-Корана, а Коранът е написан изцяло от еврейският равин на Мека и даден на "пророка " Мохамед, с цел арабите да не приемат Християнството...

    08:25 13.07.2025

  • 3 Пешо Кюстендилецо

    3 2 Отговор
    Е чекай бе, начи ние и мюслярите на един и същи Господ ли се кланяме, демек нали на Исус на баща му? Оно така излиза. Е тогава при сме се клали?

    Коментиран от #4

    09:17 13.07.2025

  • 4 Експерт

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пешо Кюстендилецо":

    Не е точно така.
    Тяхното е изкривена престава на нашето. Нещо като фракция с техни си разбирания.
    И онези, които ни клаха, имат за голямо постижение да колят и бесят, докато в Християнството това е смъртен грях и няма нищо общо с учението на нашият Бог.

    14:53 13.07.2025

  • 5 1488

    1 1 Отговор
    само не разбрах кой е тоз Кой дето през ден имал имен ден.
    заглавието трябва да е

    "Който има имен ден днес, 12 юли 2026 г, честито!"

    3 грама мозьк немате
    врабчето има повече

    08:29 13.07.2026