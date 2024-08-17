Роби Уилямс купил 5 коли от колекцията на Елтън Джон, без да може да шофира

Музикантът Роби Уилямс не може да шофира. Въпреки това той има много други таланти, предава NOVA.
Когато бил млад изпълнител – едва на 18 години, той бил на гости на Елтън Джон.
Виждайки огромната му колекция от автомобили, Уилямс веднага купува пет от тях.
Не след дълго ги продал, защото не можел да ги управлява.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нека позная
6.00 Българска филология Великотърновски универстет?
От 5 километра си личите :)
07:05 17.08.2024
2 Този коментар е премахнат от модератор.