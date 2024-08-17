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Роби Уилямс купил 5 коли от колекцията на Елтън Джон, без да може да шофира

17 Август, 2024 06:55 242 2

Роби Уилямс купил 5 коли от колекцията на Елтън Джон, без да може да шофира

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Музикантът по-късно продал ценните возила

Роби Уилямс купил 5 коли от колекцията на Елтън Джон, без да може да шофира - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Музикантът Роби Уилямс не може да шофира. Въпреки това той има много други таланти, предава NOVA.

Когато бил млад изпълнител – едва на 18 години, той бил на гости на Елтън Джон.

Виждайки огромната му колекция от автомобили, Уилямс веднага купува пет от тях.

Не след дълго ги продал, защото не можел да ги управлява.


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  • 1 нека позная

    0 0 Отговор
    Правилното заглавие е : ....., а дори не може да шофира".


    6.00 Българска филология Великотърновски универстет?
    От 5 километра си личите :)

    07:05 17.08.2024

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.