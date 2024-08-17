Роби Уилямс купил 5 коли от колекцията на Елтън Джон, без да може да шофира

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Риби (20.02 - 20.03) Днес може да сте малко раздразнителни, но въпреки това не си го изкарвайте на околните. Опитайте се да сте по-дружелюбни и мили и може да постигнете повече отколкото сте очаквали.

Водолей (21.01 - 19.02) Днес е по-добре да се занимаете със собствените си ангажименти, общуването с околните няма да е твърде резултатно. Ако искате да правите нещо не дигайте много шум и не се доверявайте на самозвани съветници.

Козирог (23.12 - 20.01) Много силен ден, но изпълнен с доста предизвикателства за вас. Може би собственото ви подсъзнание ще ви постави в някаква необичайна ситуация. Опитайте се да дишате дълбоко преди да викате, но просто се отпуснете.

Стрелец (23.11 - 22.12) Ден за работа. Ще имате много. Потърсете помощ. Ако можете отделете повече време за семейството, там ще се почувствате наистина спокойно и най-вече ще усетите обичта на близките си.

Скорпион (24.10 - 22.11) Късметът още се навърта около вас, не го пускайте да избяга. Днес може да ви донесе някоя печалба - я от тотото, я от другаде. Само участвайте.

Везни (24.09 - 23.10) Ще усещате известно напрежение, а освен това някои стаени страхове може да се пробудят. Бъдете внимателни с яденето и се опитайте да не употребявате никакъв алкохол.

Дева (24.08 - 23.09) Малко ще ви е трудно да превключите на работен режим, но няма как, животът продължава. Всъщност денят не е лош за вас, дори може да извадите късмет с някои дребни неща. Не забравяйте чувството си за хумор.

Лъв (24.07 - 23.08) Трудно ви е да се адаптирате към изискванията на ежедневието, но няма как, трябва да се включите. Бъдете внимателни с кого общувате, защото сте много податливи на чужди влияния.

Рак (22.06 - 23.07) Партньорските отношения са средство, за да осъзнаете собствените си потребности. Те са своеобразен инструмент да обърнете внимание на връзката със самите себе си. Задавайте си повече въпроси, изследвайте и наблюдавайте.

Близнаци (22.05 - 21.06) Ден само за нестандартни идеи. При добро желание може да пристъпите към реализирането им. Нещата ви ще се организират добре, а освен това може да получите подкрепа от приятелите си.

Телец (21.04 - 21.05) Денят не предразполага към разпускане, а напротив днес е ден за мобилизация и действие. Имайте едно наум при работа с много хора, бъдете внимателни в изказванията си.