Рецепта на деня: Попска яхния

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Днес ще мислите по сериозни въпроси. Само не се потискайте от разни дреболии, погледнете ситуацията в очите и действайте смело и решително.

Водолей (21.01 - 19.02) Ще се захванете с повече неща, отколкото можете да свършите. Не се претоварвайте излишно, все пак неделя е. Срещнете се с близки хора, които не ви натоварват емоционално.

Козирог (23.12 - 20.01) Най-добре да си останете в къщи и да правите нещата, които ви харесват. И без друго няма да ви се занимава с много хора. Е, вечерта може да поканите гости, но нека са хора, които наистина харесвате, а не такива, с които имате формални отношения.

Стрелец (23.11 - 22.12) Ще се чувствате наистина празнично, независимо от времето навън. Все пак неделя е. Ще имате възможност да се срещнете с много хора, а и да приемете гости, изобщо ще се забавлявате, а какъв по-добър начин да си почине човек.

Скорпион (24.10 - 22.11) Неделя е, а вие имате толкова много неща за вършене и довършване. Не се разпилявайте в много посоки, а правете нещата последователно. Но не забравяйте, че трябва да си починете, доста сте се напрегнали напоследък.

Везни (24.09 - 23.10) Отношенията ви няма да са много гладки, но ще е трудно да определите какво точно не е в ред. Може да ви се струва, че се опитват да ви подведат и сигурно ще сте прави. Не се опитвайте да заглаждате нещата, а просто бъдете искрени.

Дева (24.08 - 23.09) Хубав ден, макар че ще се чувствате малко напрегнати. Може да се получат някои недоразумения, но всичко ще е като на шега. Можете да отхвърлите доста работа днес, но не започвайте нищо ново.

Лъв (24.07 - 23.08) Можете спокойно да помечтаете. Днес ще гледате философски на света и всичко ще ви се струва лесно и постижимо. Очаква ви забележителна вечер, вашата награда от съдбата за “добро поведение”.

Рак (22.06 - 23.07) Ще ви глождят сериозни вътрешни проблеми. Гледайте по-спокойно на света, не е нужно да изпадате в депресия. А междувременно идете някъде, където поне може да видите Слънцето или направете нещо красиво със собствените си ръце.

Близнаци (22.05 - 21.06) Никога не пренебрегвайте добрите съвети. Пазете ги за по-специални случаи. Днес обаче случат не е такъв, възползвайте се мигновено от съвета, който ще ви дадат, ще ви е от полза.

Телец (21.04 - 21.05) Ще ви се иска да избягате от всички отговорности и задължения. Но пък можете да прекарате чудесно в компанията на любим човек. Всичко ще ви изглежда някак странно и нереално, но това може да означава просто, че живеете в приказка.