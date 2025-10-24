Георги Милчев - Годжи навършва 56 г. днес

Георги Милчев-Годжи, музикант в “Ку-Ку бенд”, е роден е на 24 октомври 1969 година в град Враца. Още 6-годишен Годжи свири на пиано, по-късно и на китара. Завършва Музикалната гимназия в Плевен, където негови съученици са Слави, Евгени Димитров Маестрото, Герасим. Полека-лека бъдещата банда започва да се събира. Годжи участва в групите „Север“ (с Герасим), „Реприз“ (с Маестрото), „Електрик Авеню“, „Браво Оркестра“ и „Ватикана“.
След политическите промени в България в началото на 90-те години на XX век за Годжи настъпва времето на пътешествия. Отправя се към далечни страни и народи – свири по кораби в Дания и Норвегия, изнася програми в Англия и Германия.
На 1 април 1995 г. в зала 12 на НДК се снима „Каналето“. Годжи е асистент-тонрежисьор с Милчо Кацаров. Маестрото го кани в "Ку-ку бенд".
Личен живот
Надежда Дончева е жената до Георги Милчев-Годжи, която го дари с дъщеря, Цвета на 7 г., и момченце Слави, на 1 г., пише Блиц. Красавицата е само на 25 години.
„Тя е домошар човек, обича тихия и спокоен живот, не е особено амбициозна, но пък е изключително умна и мила“, разказват нейни приятелки.
В момента Надежда е сбъднала и двете си желания – майка е на малката Цвети и има малък бизнес, свързан със здравословно хранене.
„Надежда е страхотна! Тя няма нищо общо с глупавите празноглави блондинки. Много добро момиче е”, не могат да я нахвалят приятелите на музиканта.
Синовете му от първата му съпруга Даниела също го правели щастлив. За негова радост и двамата са тръгнали по стъпките на татко си. 27-годишният Цветомил завършил Консерваторията, но се опитвал да пробие в киното, а 21-годишният Волен е студент по музика в Холандия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
08:16 24.10.2024
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Укростанец
Жив и здрав да е, пак да ни чете бюлетина за Ковид - брой умрели за денонощие и такива интересни работи!
08:20 24.10.2024
4 браво на него
08:23 24.10.2024
5 Славуцин
08:57 24.10.2024
6 123456
09:10 24.10.2024
7 Стас
09:32 24.10.2024
8 бушприт
09:43 24.10.2024
9 Дългия наркоман
09:44 24.10.2024
10 На 55 а си останал проста селска кратуна
09:45 24.10.2024
11 Гуньо Простиа
09:56 24.10.2024
12 Жорето изправя ли го още ?
11:50 24.10.2024
13 Град Козлодуй
14:33 24.10.2024
14 ганю
айде честито и со здраве
на 60 веке ше си Деде
така двама дедки в бянята
Как си бе Гоше пита единия
бомба съм Ванка Бомба
Ванката
бомба си я кат ти гледам
фитиля още малко и ша гръмнеш.
18:56 24.10.2024
15 До тук стигнахме, да хвалят вече
10:57 24.10.2025
16 Кофти
11:04 24.10.2025
17 ООрана държава
11:16 24.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Как
11:47 24.10.2025
20 Възраждане
11:56 24.10.2025