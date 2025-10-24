Георги Милчев - Годжи навършва 56 г. днес

Георги Милчев-Годжи, музикант в “Ку-Ку бенд”, е роден е на 24 октомври 1969 година в град Враца. Още 6-годишен Годжи свири на пиано, по-късно и на китара. Завършва Музикалната гимназия в Плевен, където негови съученици са Слави, Евгени Димитров Маестрото, Герасим. Полека-лека бъдещата банда започва да се събира. Годжи участва в групите „Север“ (с Герасим), „Реприз“ (с Маестрото), „Електрик Авеню“, „Браво Оркестра“ и „Ватикана“.

След политическите промени в България в началото на 90-те години на XX век за Годжи настъпва времето на пътешествия. Отправя се към далечни страни и народи – свири по кораби в Дания и Норвегия, изнася програми в Англия и Германия.

На 1 април 1995 г. в зала 12 на НДК се снима „Каналето“. Годжи е асистент-тонрежисьор с Милчо Кацаров. Маестрото го кани в "Ку-ку бенд".

Личен живот

Надежда Дончева е жената до Георги Милчев-Годжи, която го дари с дъщеря, Цвета на 7 г., и момченце Слави, на 1 г., пише Блиц. Красавицата е само на 25 години.

„Тя е домошар човек, обича тихия и спокоен живот, не е особено амбициозна, но пък е изключително умна и мила“, разказват нейни приятелки.

В момента Надежда е сбъднала и двете си желания – майка е на малката Цвети и има малък бизнес, свързан със здравословно хранене.



„Надежда е страхотна! Тя няма нищо общо с глупавите празноглави блондинки. Много добро момиче е”, не могат да я нахвалят приятелите на музиканта.

Синовете му от първата му съпруга Даниела също го правели щастлив. За негова радост и двамата са тръгнали по стъпките на татко си. 27-годишният Цветомил завършил Консерваторията, но се опитвал да пробие в киното, а 21-годишният Волен е студент по музика в Холандия.