Георги Милчев - Годжи навършва 56 г. днес

24 Октомври, 2025 10:44 5 984 20

Вижте подробности от биографията на музиканта

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Георги Милчев-Годжи, музикант в “Ку-Ку бенд”, е роден е на 24 октомври 1969 година в град Враца. Още 6-годишен Годжи свири на пиано, по-късно и на китара. Завършва Музикалната гимназия в Плевен, където негови съученици са Слави, Евгени Димитров Маестрото, Герасим. Полека-лека бъдещата банда започва да се събира. Годжи участва в групите „Север“ (с Герасим), „Реприз“ (с Маестрото), „Електрик Авеню“, „Браво Оркестра“ и „Ватикана“.

След политическите промени в България в началото на 90-те години на XX век за Годжи настъпва времето на пътешествия. Отправя се към далечни страни и народи – свири по кораби в Дания и Норвегия, изнася програми в Англия и Германия.

На 1 април 1995 г. в зала 12 на НДК се снима „Каналето“. Годжи е асистент-тонрежисьор с Милчо Кацаров. Маестрото го кани в "Ку-ку бенд".

Личен живот

Надежда Дончева е жената до Георги Милчев-Годжи, която го дари с дъщеря, Цвета на 7 г., и момченце Слави, на 1 г., пише Блиц. Красавицата е само на 25 години.

„Тя е домошар човек, обича тихия и спокоен живот, не е особено амбициозна, но пък е изключително умна и мила“, разказват нейни приятелки.

В момента Надежда е сбъднала и двете си желания – майка е на малката Цвети и има малък бизнес, свързан със здравословно хранене.

„Надежда е страхотна! Тя няма нищо общо с глупавите празноглави блондинки. Много добро момиче е”, не могат да я нахвалят приятелите на музиканта.

Синовете му от първата му съпруга Даниела също го правели щастлив. За негова радост и двамата са тръгнали по стъпките на татко си. 27-годишният Цветомил завършил Консерваторията, но се опитвал да пробие в киното, а 21-годишният Волен е студент по музика в Холандия.


  • 1 Град Козлодуй

    12 14 Отговор
    Честит Рожден Ден господин Милчев

    08:16 24.10.2024

  • 3 Укростанец

    13 8 Отговор
    Честито на генерал Мутафчийски!
    Жив и здрав да е, пак да ни чете бюлетина за Ковид - брой умрели за денонощие и такива интересни работи!

    08:20 24.10.2024

  • 4 браво на него

    9 6 Отговор
    да е жив и здрав

    08:23 24.10.2024

  • 5 Славуцин

    18 6 Отговор
    Двата еталона за тъпатси тоя и оня

    08:57 24.10.2024

  • 6 123456

    33 7 Отговор
    Един от простаците на Слави! Разбиха хиляди деца !

    09:10 24.10.2024

  • 7 Стас

    6 8 Отговор
    Да е жив и здрав човекът!

    09:32 24.10.2024

  • 8 бушприт

    7 3 Отговор
    в град Враца,където гарга не каца,че ще я лапне някоя маца

    09:43 24.10.2024

  • 9 Дългия наркоман

    15 2 Отговор
    Яко плаща за реклама на тая евроатлантическа многотиражка предизборно…

    09:44 24.10.2024

  • 10 На 55 а си останал проста селска кратуна

    23 4 Отговор
    хили се на тъпотии като олигофрен!? Същият е и Радков, една мода са!?

    09:45 24.10.2024

  • 11 Гуньо Простиа

    19 5 Отговор
    Къф музикант е тоя? Ни може да пее, ни да свири

    09:56 24.10.2024

  • 12 Жорето изправя ли го още ?

    3 2 Отговор
    Питам за една приятелка .

    11:50 24.10.2024

  • 13 Град Козлодуй

    4 0 Отговор
    господин Милчев е Годжи станал Баща на Момченце Кръстили го Слави написа току що Сайтът 24 Часа Бг

    14:33 24.10.2024

  • 14 ганю

    2 0 Отговор
    Годжи вече си чичка
    айде честито и со здраве
    на 60 веке ше си Деде

    така двама дедки в бянята
    Как си бе Гоше пита единия
    бомба съм Ванка Бомба
    Ванката
    бомба си я кат ти гледам
    фитиля още малко и ша гръмнеш.

    18:56 24.10.2024

  • 15 До тук стигнахме, да хвалят вече

    13 1 Отговор
    селските тарикати!? "„Надежда е страхотна! Тя няма нищо общо с глупавите празноглави блондинки." -този идиот е мерилото за Надежда, това показва колко е свястна, щом живее с простак!?

    10:57 24.10.2025

  • 16 Кофти

    12 1 Отговор
    Поредният, нарочен за голяма звезда, само пр0cт@ци в родния шоубизнес...

    11:04 24.10.2025

  • 17 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Селска пръчка

    11:16 24.10.2025

  • 19 Как

    3 0 Отговор
    Нищо не става от чалгарите от партия ИТН!

    11:47 24.10.2025

  • 20 Възраждане

    4 0 Отговор
    Чалгарииииии вън от парламента

    11:56 24.10.2025