Аксел Роуз празнува рожден ден днес

Аксел Роуз е вокалист и текстописец на една от най-успешните рок групи. Предизвиквал е бунтове, сбивания и още като тийнейджър е арестуван над 20 пъти. Той е Аксел Роуз, певецът на Guns N’ Roses, и отбеляза своя 63-ти рожден ден днес.

Вижте подробности от биографията на музиканта:

Аксел Роуз се ражда на 6 февруари 1962 г. в Лафайет, Индиана, като Уилям Брус Роуз. Тогава майка му е едва на 16 години, а баща му – на 20. Родителите му се разделят, когато Роуз е на около две години. След това майка му се жени повторно и сменя името на детето си на Уилям Брус Бейли, пише svobodnaevropa.bg.

От малък Роуз намира утеха в музиката. От петгодишен пее в църковния хор. Впоследствие участва и в училищния хор, където се учи да свири и на пиано. Там се запознава с Джефри Исбел, по-късно известен като Изи Страдлин – бъдещ китарист в Guns N’ Roses и съавтор на песните на групата.

Аксел Роуз по време на европейската част от турнето "Not in This Lifetime...", на футболния стадион Сан Мамес в Билбао, Северна Испания, 30 май 2017 г.

На 17 години, докато преглежда документи в дома на родителите си, Роуз научава за съществуването на биологичния си баща и неофициално приема рожденото си име. Въпреки това той се нарича само У. Роуз, защото не иска да споделя първото си име с биологичния си баща.

През 1982 г. Роуз се мести в Лос Анджелис, защото има проблеми със закона. Там приема и псевдонима Аксел Роуз (Axl Rose), а през март 1986 г. законно променя името си на У. Аксел Роуз.

През март 1983 г. Роуз сформира Hollywood Rose заедно с Изи Страдлин, но скоро групата се разпада.

През 1985 г., насърчаван от мениджъра си, Роуз създава нова група заедно с Трейси Гънс от L.A. Guns. Двамата обединяват имената на групите си - Hollywood Rose и L.A. Guns, и се получава Guns N’ Roses.

След няколко промени в състава, групата се състои от Роуз, китаристите Слаш и Изи Страдлин, басиста Дъф Маккейгън и барабаниста Стивън Адлър – така нареченият класически състав на групата. Те завладяват клубната сцена в Лос Анджелис и успяват да привлекат вниманието на звукозаписната компания Geffen Records, с която подписват договор.

На 21 юли 1987 г. излиза и дебютният им албум „Appetite for Destruction“. Първоначално албумът не получава голямо внимание, но през следващата година добива голям успех. Албумът достига до първото място в класацията на американския Billboard 200 и става седмият най-продаван за всички времена в САЩ, както и най-продаваният дебютен албум. С над 30 милиона продадени копия в света, той е и един от най-продаваните албуми в световен мащаб.

В началото на 1990 г. Guns N' Roses се завръщат в студиото, за да започнат да записват следващия си албум. Адлър е уволнен и заменен от Мат Сорум. Клавиристът Дизи Рийд също се присъединява към групата по настояване на Роуз. През май 1991 г., все още без нов албум, групата тръгва на продължилото две години и половина турне „Use Your Illusion Tour“, което става известно с финансовия си успех и безбройните инциденти. Роуз е критикуван за късните си появявания на концертите, като понякога излиза на сцената часове след обявеното начало.

През юли по време на концерт в Сейнт Луис Роуз иска от охраната да конфискува видеокамерата на фен. След като това не се случва, самият Роуз се гмурка в тълпата, за да я вземе. Той е изтеглен обратно на сцената и обявява, че си тръгва. Заради по-ранното приключване на концерта около 2500 фенове организират бунт и нанасят щети на стойност 200 хиляди долара.

През септември 1991 г. Guns N’ Roses издават албумите „Use Your Illusion I“ и „Use Your Illusion II“, които дебютират съответно на първо и второ място в класацията Billboard 200. Това е постижение, което не е постигано от никоя друга група.

През август 1992 г. в Монреал по време на съвместно турне с Metallica се случва още един бунт. Преди появата на Guns N’ Roses вокалистът на Metallica, Джеймс Хетфийлд, получава изгаряния втора степен при инцидент с пиротехника. Guns N’ Roses обаче не успяват да излязат по-рано на сцената, защото Роуз отново закъснява. Близо час след началото на шоуто, Роуз се оплаква от проблеми с гласа си и слиза от сцената. В центъра на Монреал избухват безредици. Щетите се оценяват на 400 хиляди долара.

Поради различията си с Роуз Слаш окончателно напуска групата през октомври 1996 г. През 1997 г. Роуз закупува пълните права върху името „Guns N’ Roses“. Същата година Мат Сорум е уволнен, а Дъф Маккейгън напуска.

Групата никога не се разпада официално, въпреки че в продължение на няколко години не прави турнета и не издава нови песни. Роуз продължава да подменя музиканти, които да заместят бившите членове на групата.

Петнадесет години след последния албум, през ноември 2008 г., Guns N’ Roses издават „Chinese Democracy“. Роуз не участва в промотирането на албума, а през декември се съобщава, че е изчезнал за поне два месеца и не отговаря на телефонни обаждания или други искания от звукозаписната му компания.

През 2012 г. Роуз получава покана да бъде въведен в Залата на славата на рокендрола заедно с останалите членове на класическия състав на Guns N’ Roses. Той обаче отказва да стане член и не присъства на церемонията. В отворено писмо Роуз пише, че церемонията „не изглежда да е място, където всъщност съм желан или уважаван“.

Въпреки това през 2016 г. Роуз, Слаш и Дъф Маккейгън се събират отново за турнето „Not in This Lifetime...“. Роуз споделя сцената със Слаш за първи път от близо 23 години.

През същата година Роуз замества вокалиста на AC/DC за поредица от концерти.

В края на 2023 г. Роуз е обвинен от бивш модел на списание Penthouse за това, че я е изнасилил през 1989 г. в хотел в Ню Йорк. Тя подава иск във Върховния съд на щата. Адвокатът на Роуз отхвърля иска за сексуално посегателство и казва, че това не се е случило.

Роуз и Guns N’ Roses продължават да правят турнета и да издават нови сингли и досега. Последният излезе на 8 декември 2023 г.

Guns N'Roses ще свирят в България в легендарния си състав с Аксел Роуз и Слаш през лятото на 2025 г.

Това ще е вторият концерт на американската група на българска земя (след този през 2012 г.), но сега към Аксел Роуз и Дъф Маккагън ще се присъедини и бившият ѝ водещ китарист Соул Хъдсън (Слаш).

Концертът е планиран за 21 юли 2025 г. и ще се проведе на стадион "Васил Левски".

Концертът е част от турнето им в Европа и Близкия изток, а подгряваща е хип-хоп групата Public Enemy, известна с политическите си послания и анархистичен дух, съобщават от Fest Team.