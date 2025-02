Създателят на The Sims разкри скрития замисъл зад популярната игра

Дизайнерът на игри Уил Райт разкри скрития замисъл зад популярната игра The Sims. Това той направи в интервю за The New York Times.

Основателят на студио Maxis Уил Райт говори с репортери в чест на преиздаването на оригиналните части на "The Sims - симулатор на живот". Според него играта му е сатирично отражение на консуматорското общество. Рекламите на домакински уреди в играта предполагат, че телевизорите и хладилниците могат да променят живота. Райт отбеляза, че е виждал нещо подобно в действителност.

„Купувате тези неща, които трябва да ви направят щастливи. Но в един момент всички започват да се развалят“, отбеляза създателят на The Sims. Уил Райт нарече всички домакински уреди в играта, с които играчът може да обгради героя си, „бомба със закъснител“. Ако телевизорът или газовата печка се запалят, може да започне пожар и да убие героя.

Райт също така призна, че разработчиците умишлено са направили играта "по-глупава". Той отбеляза, че в ранната версия на The Sims изкуственият интелект (AI) е бил толкова умен, че играчът е можел само да съсипе живота на героя с действията си. Затова създателите на играта умишлено понижили нивото на AI, за да я направят по-интересна.

Райт каза, че иска да създаде постоянно усещане за хаос. В тази връзка, например, играч може да получи наранявания, несъвместими с живота, дори от ухапване на морско свинче, заразено с неизвестна болест.