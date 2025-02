"Той не беше добър баща": Бащата на Илон Мъск го обвинява за смъртта на първото му дете (ВИДЕО)

Бащата на Илон Мъск, Ерол Мъск, не спести критиките си към начина, по който милиардерът отглежда и възпитава децата си.

В сряда, по време на участието си в подкаста "Wide Awake", 79-годишният Ерол сподели своето мнение, само два дни преди да се появят твърдения, че авторката Ашли Сейнт Клер е родила 13-тото дете на Илон миналата година.

"Той не беше добър баща", заяви Ерол в публикуван откъс в TikTok. "Първото му дете беше оставено изцяло на грижите на бавачки и почина под тяхната грижа."

Илон и бившата му съпруга Джъстин Уилсън загубиха първородния си син, Невада, през 2002 г., когато бебето беше едва на 10 седмици. Причината за смъртта беше синдромът на внезапната детска смърт (SIDS).

Ерол призна, че вероятно синът му няма да приеме добре коментарите му. "Илон ще ме застреля за това, което казвам, но така мисля. Това не е добре. Те бяха прекалено богати, с прекалено много бавачки."

Той добави, че децата на Илон и Уилсън – близнаците Грифин и Вивиан (20 г.), както и тризнаците Кай, Саксон и Дамиан (19 г.) – са имали лична бавачка за всеки.

"Когато се разведоха (през 2008 г.), бавачките се разделиха – шест на една страна и шест на другата," продължи Ерол. "Беше доста странна ситуация."

Когато водещият Джошуа Рубин го попита дали Илон не е прекарвал достатъчно време с децата си, баща му потвърди, че според него това е точно така.

Представител на милиардера все още не е коментирал обвиненията.

В TikTok много потребители обърнаха внимание на "обезпокоителното… лицемерие" в думите на Ерол, припомняйки, че той самият има дете от доведената си дъщеря Яна Безуйденхаут.

"Лошите бащи разпознават лошите бащи", написа един от коментаторите.

Освен децата си от Уилсън, Илон е баща и на три деца – сина X AE A-XII (4 г.), дъщерята Екса (3 г.) и сина Техно (2 г.) – от бившата си партньорка, певицата Граймс. Освен това, той има още три деца – близнаците Страйдър и Азур (2 г.) и едногодишно бебе – от изпълнителния директор на Neuralink, Шивон Зилис.

Главният изпълнителен директор на Tesla все още не е направил публично изявление относно твърденията на Сейнт Клер, че двамата имат 5-месечно дете, което той не е "официално признал".