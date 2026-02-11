11 февруари 2012 г. – денят, в който светът загуби Уитни Хюстън

На 11 февруари 2012 г. светът на музиката губи един от най-ярките си и обичани гласове – Уитни Хюстън. Новината за смъртта ѝ разтърсва милиони почитатели по целия свят и бележи края на една изключителна кариера, оставила дълбока следа в поп и соул музиката.

Уитни Хюстън е родена на 9 август 1963 г. в Нюарк, щата Ню Джърси, в семейство, тясно свързано с музиката. Майка ѝ, Сиси Хюстън, е госпъл певица, а сред близките ѝ приятели са имена като Арета Франклин и Даяна Рос. Още от ранна възраст Уитни пее в църковния хор, където се оформя нейният мощен и емоционален вокален стил.

През 80-те години тя се превръща в световна сензация. Дебютният ѝ албум „Whitney Houston“ (1985) я изстрелва на върха на класациите с хитове като „Saving All My Love for You“ и „How Will I Know“. Следващите ѝ албуми затвърждават статута ѝ на суперзвезда, а гласът ѝ – едновременно нежен и изключително силен – се превръща в нейна запазена марка.

Един от най-емблематичните моменти в кариерата ѝ идва през 1992 г. с филма „Бодигард“, в който тя играе главната роля редом до Кевин Костнър. Саундтракът към филма, особено песента „I Will Always Love You“, се превръща в един от най-продаваните сингли на всички времена и окончателно я утвърждава като глобална икона.

Въпреки професионалните си успехи, личният живот на Уитни Хюстън често е белязан от трудности – зависимости, бурни връзки и силен медиен натиск. През последните години от живота ѝ гласът ѝ вече не притежава същата сила, а публичните ѝ изяви предизвикват повече тревога, отколкото възхищение.

На 11 февруари 2012 г. певицата е открита мъртва в хотелска стая в Бевърли Хилс, ден преди церемонията по връчването на наградите „Грами“. Смъртта ѝ шокира музикалната индустрия и феновете ѝ по целия свят. Разследването по-късно установява, че причината е инцидентно удавяне, свързано с употреба на наркотици и сърдечни проблеми.

С над 200 милиона продадени албума, десетки награди и безброй вдъхновени артисти, тя продължава да бъде символ на изключителен талант и емоция в музиката.