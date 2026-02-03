Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
3 години без Пако Рабан - визионерът на футуристичната мода

3 години без Пако Рабан - визионерът на футуристичната мода

3 Февруари, 2026 12:45 529 5

  • пако рабан-
  • годишнина от смъртта-
  • дизайнер

Дизайнерът, който превърна дрехата в изкуство

3 години без Пако Рабан - визионерът на футуристичната мода - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На този ден преди точно преди 3 години, на 3 февруари 2023 г., почина легендарният моден дизайнер и парфюмерист Пако Рабан. Неговата смърт беляза края на една изключително влияеща кариера в света на модата и парфюмерията.

Да си припомним кой беше Пако Рабан:

Пако Рабан, роден като Франсиско Рабанеда и Куерво на 18 февруари 1934 г. в баскския град Пасая в Испания, се превръща в една от най-емблематичните фигури в модата на 20-ти век.

Той напуска Испания със семейството си по време на Испанската гражданска война и се установява във Франция, където изучава архитектура и по-късно започва кариерата си в модата.

Рабан е познат със своя революционен подход към дизайна – вместо традиционна тъкан, той използва метал, пластмаса и други нетрадиционни материали, създавайки футуристични, често космически изглеждащи дрехи, които шокират и вдъхновяват модните среди още през 60-те години.

Наследството му в модата

Революция в материалите: Рабан става известен със своята първа колекция от „12 непоносими рокли от съвременни материали“ през 1966 г., която предефинира стандартите в модата и поставя нови стремежи за експериментиране в дизайна.

Космически и футуристични визии: Неговата работа често се свързва с „директно от бъдещето“ естетика – метални рокли, пластмасови елементи и нетрадиционни техники, които дефинират модната сцена на ерата.

Кино и поп култура: Рабан създава и костюми за кино както и за сцени на известни изпълнители, включително футуристичните тоалети за Джейн Фонда във филма „Барбарела“.

Парфюмерията – другата му голяма страст

Освен в модата, Рабан оставя траен отпечатък и в света на ароматите. Неговият първи парфюм Calandre от 1969 г. се превръща в международен хит, а след него следват още десетки успешни аромати, които продължават да се продават и до днес.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    1 2 Отговор
    Дека е Пако? СиганкитИ още продават ментетата.

    12:54 03.02.2026

  • 2 Да почива в мир

    3 0 Отговор
    Беше свързан и с България, чрез учението на Петър Дънов. 1999 беше на езерата.

    13:03 03.02.2026

  • 3 факуса

    1 3 Отговор
    и без него изгрява и залязва и не ходим голи,тъй че не ни го припомняйте

    13:03 03.02.2026

  • 4 Има

    1 0 Отговор
    Хубави мъжки парфюми!

    13:28 03.02.2026

  • 5 Идън

    0 0 Отговор
    Calandre-оригиналът беше нещо върховно за времето си- през 80-те.На мода бяха парфюмите с алдехиди.Но се правеха по друг начин.Сега е променена пирамидата на парфюма- вече е Eau de Calandre-не съдържа алдехиди и е прибавен иланг- иланг.Съдържа в базата си ветивер- обожавам го- но не е същото...

    13:45 03.02.2026