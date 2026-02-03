3 години без Пако Рабан - визионерът на футуристичната мода

На този ден преди точно преди 3 години, на 3 февруари 2023 г., почина легендарният моден дизайнер и парфюмерист Пако Рабан. Неговата смърт беляза края на една изключително влияеща кариера в света на модата и парфюмерията.

Да си припомним кой беше Пако Рабан:

Пако Рабан, роден като Франсиско Рабанеда и Куерво на 18 февруари 1934 г. в баскския град Пасая в Испания, се превръща в една от най-емблематичните фигури в модата на 20-ти век.

Той напуска Испания със семейството си по време на Испанската гражданска война и се установява във Франция, където изучава архитектура и по-късно започва кариерата си в модата.

Рабан е познат със своя революционен подход към дизайна – вместо традиционна тъкан, той използва метал, пластмаса и други нетрадиционни материали, създавайки футуристични, често космически изглеждащи дрехи, които шокират и вдъхновяват модните среди още през 60-те години.

Наследството му в модата

Революция в материалите: Рабан става известен със своята първа колекция от „12 непоносими рокли от съвременни материали“ през 1966 г., която предефинира стандартите в модата и поставя нови стремежи за експериментиране в дизайна.

Космически и футуристични визии: Неговата работа често се свързва с „директно от бъдещето“ естетика – метални рокли, пластмасови елементи и нетрадиционни техники, които дефинират модната сцена на ерата.

Кино и поп култура: Рабан създава и костюми за кино както и за сцени на известни изпълнители, включително футуристичните тоалети за Джейн Фонда във филма „Барбарела“.

Парфюмерията – другата му голяма страст

Освен в модата, Рабан оставя траен отпечатък и в света на ароматите. Неговият първи парфюм Calandre от 1969 г. се превръща в международен хит, а след него следват още десетки успешни аромати, които продължават да се продават и до днес.