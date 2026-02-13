6 години от смъртта на дядо Добри – човекът, който дари всичко

Днес се навършват шест години от кончината на Добри Добрев – човекът, когото мнозина нарекоха „светецът от Байлово“. Скромен, тих и почти незабележим в ежедневието си, той остави след себе си пример за доброта и себеотрицание, който продължава да вдъхновява хиляди българи.
Живот, посветен на другите
Дядо Добри е роден на 20 юли 1914 г. в софийското село Байлово. Животът му преминава през бурните години на войни и политически промени, а трудностите бележат съдбата му още в ранна възраст. По време на бомбардировките над София през Втората световна война губи част от слуха си – изпитание, което носи до края на дните си.
Въпреки тежките обстоятелства, той избира пътя на скромността. Десетилетия наред живее в малка стаичка към църквата в родното си село, без излишни удобства и без желание за материални придобивки. Облича се семпло, често в саморъчно кърпени дрехи, и се придвижва пеша или с градски транспорт, дори в напреднала възраст.
Дарител без дом и без сметка
Най-впечатляващото в биографията му е неговата дарителска дейност. Дядо Добри събира средства, заставайки пред храмове и обществени места – не за себе си, а за църкви, манастири и нуждаещи се хора. С годините дарява десетки хиляди левове на различни храмове в страната, включително и на катедралата „Св. Александър Невски“ в София.
Той никога не задържа парите за лични нужди. Живее с минимална пенсия и често раздава дори нея на по-бедни от себе си. За него милосърдието не е жест, а начин на живот.
Човекът зад легендата
Макар медиите да го превърнаха в символ на добротата, дядо Добри остава далеч от светлините на прожекторите. Не търси признание и рядко говори за себе си. Познатите му го описват като смирен, благ и дълбоко вярващ човек, който не осъжда никого и винаги намира дума на утеха.
С времето образът му се превърна в своеобразен морален ориентир – напомняне, че истинската щедрост не се измерва в притежания, а в готовността да дадеш от себе си.
Наследството му днес
Години след смъртта му името на дядо Добри продължава да се споменава с уважение. Историята му се разказва в училища, социални мрежи и документални филми, а за мнозина той остава пример за безкористност в свят, доминиран от материални ценности.
1 Сила
Коментиран от #4, #7
10:45 13.02.2026
2 очевидец
Г. Марков, Задочни репортажи за България
10:45 13.02.2026
3 Я па тоя
Коментиран от #5, #10
11:00 13.02.2026
4 Ми то...
До коментар #1 от "Сила":Имението на дядо Николай кацнало върху скалите на Стария град, с нова църква за собствена употреба, се охранява като хижата на Петрохан. Лукс и разкош като за крал!
11:01 13.02.2026
6 Бъдеще
11:10 13.02.2026
7 Въпрос
До коментар #1 от "Сила":А вие смирен ли сте и защо гледате другите хора
Коментиран от #8
11:19 13.02.2026
8 Сила
До коментар #7 от "Въпрос":Бесен съм като гледам какво става в БГ то , въобще не съм "смирен " и нямам и никакво намерение да се примирявам повече !!! ...а вие ??!
11:28 13.02.2026
9 Фют
Много отдавна не ги практикувам.
Дядо Добри ще си остане единствен.
Със сигурност няма кой да последва примера му.
11:29 13.02.2026
10 Сила
До коментар #3 от "Я па тоя":Ние сме " Свети 2 милиона БГ мъченици" (приблизително ) които хрантутят 3 милиона ( може и повече ?!?) фарисей и езичници ....!!! 🙏🙏🙏
11:34 13.02.2026
11 Киро
11:35 13.02.2026
12 аааа
11:46 13.02.2026