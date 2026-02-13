Новини
Любопитно »
6 години от смъртта на дядо Добри – човекът, който дари всичко

6 години от смъртта на дядо Добри – човекът, който дари всичко

13 Февруари, 2026 10:42 705 12

  • дядо добри-
  • добри добрев-
  • годишнина от смъртта

Най-впечатляващото в биографията му е неговата дарителска дейност

6 години от смъртта на дядо Добри – човекът, който дари всичко - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват шест години от кончината на Добри Добрев – човекът, когото мнозина нарекоха „светецът от Байлово“. Скромен, тих и почти незабележим в ежедневието си, той остави след себе си пример за доброта и себеотрицание, който продължава да вдъхновява хиляди българи.

Живот, посветен на другите

Дядо Добри е роден на 20 юли 1914 г. в софийското село Байлово. Животът му преминава през бурните години на войни и политически промени, а трудностите бележат съдбата му още в ранна възраст. По време на бомбардировките над София през Втората световна война губи част от слуха си – изпитание, което носи до края на дните си.

Въпреки тежките обстоятелства, той избира пътя на скромността. Десетилетия наред живее в малка стаичка към църквата в родното си село, без излишни удобства и без желание за материални придобивки. Облича се семпло, често в саморъчно кърпени дрехи, и се придвижва пеша или с градски транспорт, дори в напреднала възраст.

Дарител без дом и без сметка

Най-впечатляващото в биографията му е неговата дарителска дейност. Дядо Добри събира средства, заставайки пред храмове и обществени места – не за себе си, а за църкви, манастири и нуждаещи се хора. С годините дарява десетки хиляди левове на различни храмове в страната, включително и на катедралата „Св. Александър Невски“ в София.

Той никога не задържа парите за лични нужди. Живее с минимална пенсия и често раздава дори нея на по-бедни от себе си. За него милосърдието не е жест, а начин на живот.

Човекът зад легендата

Макар медиите да го превърнаха в символ на добротата, дядо Добри остава далеч от светлините на прожекторите. Не търси признание и рядко говори за себе си. Познатите му го описват като смирен, благ и дълбоко вярващ човек, който не осъжда никого и винаги намира дума на утеха.

С времето образът му се превърна в своеобразен морален ориентир – напомняне, че истинската щедрост не се измерва в притежания, а в готовността да дадеш от себе си.

Наследството му днес

Години след смъртта му името на дядо Добри продължава да се споменава с уважение. Историята му се разказва в училища, социални мрежи и документални филми, а за мнозина той остава пример за безкористност в свят, доминиран от материални ценности.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    11 6 Отговор
    И....какво ???! "Дядо " Николай с Ролекса и Майбаха и "дедо " Сатанаил Гундяевски нещо трогна ли ги , станаха ли по добри ,по смирени , по милосърдни ....?!!!

    Коментиран от #4, #7

    10:45 13.02.2026

  • 2 очевидец

    3 1 Отговор
    Ние имаме държавници,които нямат държава,личности,които нямат лица,политици,които нямат политика,избори,в които няма избор,съд,който сам е осъден,кражби,които се наричат привилегии и престъпления,които са разкрити,преди да са извършени.
    Г. Марков, Задочни репортажи за България

    10:45 13.02.2026

  • 3 Я па тоя

    6 4 Отговор
    И аз дарявам 60% от дохода си под формата на данъци на държавата. За да храня цигани. Пък не се изкарвам светец.

    Коментиран от #5, #10

    11:00 13.02.2026

  • 4 Ми то...

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Имението на дядо Николай кацнало върху скалите на Стария град, с нова църква за собствена употреба, се охранява като хижата на Петрохан. Лукс и разкош като за крал!

    11:01 13.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бъдеще

    10 0 Отговор
    Много хора, малко човеци. Светъл път на ЧОВЕКА Добри!

    11:10 13.02.2026

  • 7 Въпрос

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    А вие смирен ли сте и защо гледате другите хора

    Коментиран от #8

    11:19 13.02.2026

  • 8 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос":

    Бесен съм като гледам какво става в БГ то , въобще не съм "смирен " и нямам и никакво намерение да се примирявам повече !!! ...а вие ??!

    11:28 13.02.2026

  • 9 Фют

    1 3 Отговор
    Смирението и състраданието с вредни.
    Много отдавна не ги практикувам.
    Дядо Добри ще си остане единствен.
    Със сигурност няма кой да последва примера му.

    11:29 13.02.2026

  • 10 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Я па тоя":

    Ние сме " Свети 2 милиона БГ мъченици" (приблизително ) които хрантутят 3 милиона ( може и повече ?!?) фарисей и езичници ....!!! 🙏🙏🙏

    11:34 13.02.2026

  • 11 Киро

    1 0 Отговор
    Поклон!Не го познавам лично,но съм го виждал пред храм "Александър Невски" в редките случай в който съм бил в България..Спомням си че бе с опинци и навуща,нещо рядко за моето време,да не говорим за времената след 2000г.Пари не съм му давал,но дано е вярно всичко което се пише за него та поне един да има достоен на фона на всички тъмни елементи по високите етажи на БПЦ.Вечна му памет!

    11:35 13.02.2026

  • 12 аааа

    0 0 Отговор
    На тоя мошеник съм му давал защото съм мислил, че е гладен, той го събирал за гундяевската мафия да си купуват Ролекси. Не бих му дал и стотинка ако знаех за какво са му.

    11:46 13.02.2026