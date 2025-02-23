Русенец улови 25-килограмов сом в Дунав (ВИДЕО)

Тома Биков: Дори Тагарев трябва да знае, че не можем сами по себе си да сме гарант за мира в Украйна

Отбраната е не просто тема, а е на път да се превърне в основен приоритет. Това заяви депутатът от ГЕРБ Тома Биков пред БНТ. "Много бързо се п ...