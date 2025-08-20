Новини
Вики Кузманова и Димитър Рачков разтопиха сърцата на феновете с целувка на залез (СНИМКА)

Вики Кузманова и Димитър Рачков разтопиха сърцата на феновете с целувка на залез (СНИМКА)

20 Август, 2025

  • вики кузманова-
  • димитър рачков-
  • целувка-
  • залез

Атмосферата на кадъра напомня на сцена от романтичен филм

Вики Кузманова и Димитър Рачков разтопиха сърцата на феновете с целувка на залез (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вълна от възторг заля социалните мрежи, след като Виктория Кузманова и Димитър Рачков публикуваха рядък, но изключително нежен общ кадър. Двамата, които обикновено предпочитат да държат личния си живот далеч от светлините на прожекторите, този път изненадаха последователите си с топла и искрена снимка, уловена по време на залез.

На фотоса, озарен от меките лъчи на залязващото слънце, Вики и Рачков са прегърнати в хармонична близост, излъчващи спокойствие и взаимна обич. Атмосферата на кадъра напомня на сцена от романтичен филм – нежна, истинска и изпълнена с неподправена емоция.


Почитателите на звездната двойка не закъсняха с реакциите си – коментарите под публикацията преливат от комплименти и сърдечни пожелания. „Вие сте вдъхновение!“, „Любовта ви е заразителна!“, „Толкова красиви и щастливи заедно!“ – това са само част от топлите думи, които феновете споделиха.

В свят, в който личното пространство на известните често е под лупа, изборът на Вики и Рачков да споделят само специални моменти прави всяка тяхна обща снимка още по-ценна и вълнуваща за последователите им. Този жест не само потвърждава стабилността на връзката им, но и показва, че истинската любов не се нуждае от постоянна показност – тя просто сияе, когато е истинска.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марцена

    6 0 Отговор
    Ай, леле, Донке ле... А на изгрев ще има двръж се моме за ритлите, че пускаме воловете по инерция!

    07:27 20.08.2025

  • 2 Феновете

    11 0 Отговор
    разтопени , няма фенове !

    07:27 20.08.2025

  • 3 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    ЧАК ПЪК ,,РАЗТОПИЛИ,,,!ЛИГЛЬОВЦИ. ТЪРСЕЩИ ВНИМАНИЕ!

    07:30 20.08.2025

  • 4 Главанак

    9 0 Отговор
    Като фъф фиума за красавицата и главоча.

    07:33 20.08.2025

  • 5 Не фен

    4 0 Отговор
    Много искам да видя как се к...т тия двамата.Сигурно е много забавно.

    07:41 20.08.2025

  • 6 Гост

    4 0 Отговор
    Местя!

    07:47 20.08.2025

  • 7 Пич

    5 0 Отговор
    Снимката е от кръста нагоре за да не се вижда табуретката на която е стъпил Рачков !

    07:59 20.08.2025

  • 8 редник

    2 0 Отговор
    Моля, подобни снимки след полунощ... 😁

    08:02 20.08.2025

  • 9 Истината

    0 0 Отговор
    Рачков пръдлето е педя човек лакът брада ама на тия години не ми се вярва да може да я задоволи понеже любовницата му е като попски ръкав отдолу

    08:18 20.08.2025