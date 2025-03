Тестови полет с мегаракетата на Илон Мъск завърши с неуспех (ВИДЕО)

Мегаракетата „Старшип“ на компанията „Спейс Екс“ на Илон Мъск, предназначена за мисии до Луната и до Марс, беше изстреляна от ракетната площадка Бока Чика в Тексас за нов тестови полет, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Ракетата е висока 123 метра, тоест с височината на сграда с около 40 етажа. Тя беше изстреляна малко след 17,30 ч. местно време четвъртък (23,30 по Гринуич в четвъртък). Това е осмо изпитание на ракетата.

Малко след изстрелването обаче беше съобщено, че „Спейс Екс“ е изгубила контрол над втората степен на ракетата, като двигателите са изгаснали. После беше съобщено, че компанията е изгубила и връзка с втората степен, предаде Ройтерс.

Първата степен на ракетата успешно се е върнала към Бока Чика и е била "уловена" с гигантски механизирани ръце, както се случи и предните два пъти.

При предходното, седмо изпитание втората степен обаче се взриви над Атлантическия океан, припомня Асошиейтед прес. Това се случи преди около два месеца.

"За жалост това се случи и предния път", заяви Дан Хъот, представител на „Спейс Екс“. Той каза, че компанията работи в тясно сътрудничество с органите за контрол на въздушния трафик.

Взривяването на предходната втора степен на ракетата през януари предизвика дъжд от отломки на Карибите и причини материални щети на архипелага Търкс и Кайкос, припомня Франс прес.