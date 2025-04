Децата на Бил Гейтс ще наследят по-малко от 1% от богатството му

Да си дете на Бил Гейтс звучи като мечта – но реалността далеч не е приказна, ако става дума за наследство. Технологичният магнат и съосновател на Microsoft наскоро сподели в разговор с индийския подкастър Радж Шамани, че трите му деца – 28-годишната Дженифър, 25-годишният Рори и 22-годишната Фийби – ще получат "по-малко от 1%" от баснословното му състояние след смъртта му.

Според Forbes, нетното богатство на Гейтс възлиза на внушителните 101,2 милиарда долара. Дори този символичен процент означава сума от над 1 милиард долара – достатъчна, за да осигури луксозен живот на всяко от децата му. Но за Бил това не е въпрос на средства, а на принципи.

Темата за наследството се появи в контекста на наблюдение от страна на Шамани, че в Индия често се възприема като родителски дълг да се спестява всичко за децата, вместо да се дарява за благотворителни каузи. Гейтс, който през 2000 г. създаде Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" – днес най-голямата частна благотворителна организация в света – зае ясна позиция по въпроса.

„Всеки сам решава как да постъпи,“ каза Гейтс. „В моя случай децата ми получиха страхотно възпитание и образование, но ще наследят по-малко от 1% от състоянието ми. Защото не мисля, че ще им направя услуга, ако получат повече. Не градя династия. Не очаквам от тях да управляват Microsoft.“

По думите му, иска да даде на децата си възможност да изградят собствен път, собствен успех – и да не бъдат в сянката на неговия късмет и постижения.

Гейтс отбеляза, че хората, натрупали богатството си в технологичната индустрия, обикновено са „най-активни в даряването на средства“. Въпреки това подчерта, че всяко семейство има собствена гледна точка.

Запитан дали децата му някога са изразявали разочарование, че милиардите няма да бъдат прехвърлени в техните банкови сметки, Гейтс отговори:

„Не искаш децата ти да се съмняват в подкрепата и любовта ти. Затова е важно да обясниш още от ранна възраст своята философия – че ще ги третираш еднакво, ще им дадеш невероятни възможности, но че най-висшата мисия на тези ресурси е да бъдат върнати обратно на хората в нужда чрез фондацията.“

Той добави, че наследниците му вече са станали свидетели на успеха на фондацията и изрази надежда, че се гордеят с това.

