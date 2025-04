Клои Кардашиян: Не съм правила секс от близо пет години

Риалити звездата Клои Кардашиян направи поредното си искрено признание, което привлече вниманието на фенове. В интервю за Us Weekly 40-годишната блондинка разкри, че не е имала интимна връзка от почти пет години. Но добави, че има нещо, което би могло да я накара да се върне към любовния живот – някой „специален“ и „настоятелен“.

„Ще трябва да е наистина специален човек, за да разтърси сегашния ми ритъм на живот, графика ми, начина, по който приоритизирам времето си – и да ме накара отново да почувствам онези пеперуди в стомаха“, казва Клои, която в миналото имаше връзки с баскетболните звезди Тристан Томпсън и Ламар Одом – и двамата известни с изневерите си.

​

Khloe Kardashian, 40, reveals why she has not had sex in almost 5 YEARS as she flashes her butt in new ads https://t.co/bM8h3XJ6lo