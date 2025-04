Каква е тайната на щастливия 30-годишен брак на Барбра Стрейзънд и Джеймс Бролин

В свят, където звездните връзки често се разпадат много бързо, Барбра Стрейзънд и Джеймс Бролин са вдъхновяващо изключение. Двамата са заедно вече близо три десетилетия, а сега актьорът от Westworld разкри тайната на тяхната дългогодишна и стабилна връзка.

„Най-добрата инвестиция, която сме направили в живота си, е матракът ни“, сподели 84-годишният Бролин по време на гостуване в предаването Today, цитиран от PEOPLE. „И не ме разбирайте погрешно – и двамата сме мързеливи. Обожаваме да спим до късно. Често работим по телефона или на хартия, четем, седнали един до друг.“

Барбра и Джеймс се запознават през юли 1996 г. благодарение на общи приятели, които ги уговарят за среща на сляпо. Две години по-късно, през юли 1998 г., двамата сключват брак в задния двор на дома си в Лос Анджелис. Сватбата е истинско звездно събитие, с гости като Том Ханкс, Рита Уилсън, Марлон Брандо, Куинси Джоунс, Джон Траволта и Кели Престън.

