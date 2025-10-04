Британка на 31 г. разкри тайната на силната си любов с двойно по-възрастен

31-годишна британка нарече връзката си със значителна разлика във възрастта най-хубавото нещо в живота си, пише Need To Know.

Джиджи сподели, че е срещнала бъдещия си приятел Тим в басейн на фитнес зала в Бристъл. Тя каза, че Тим изглеждал толкова добре, че дори не можела да си представи, че е с 31 години по-голям от нея. Скоро двамата започнали романс.

Джиджи разкрива пред медията тайната на силната им любов. Тя обяснява, че връзката им има правила. Например, 62-годишният Тим ​​я кани да излизат три пъти седмично. Най-често двойката ходи по ресторанти. „Наистина обичаме да се храним навън и да откриваме нови кухни заедно“, обясни тя.

Джиджи посочи разнообразието в свободното време на нея и Тим като друго правило за силна връзка. Освен ресторанти, те посещават кина и паркове, а през уикендите често ходят да Лондон или други британски градове. Те също така пътуват заедно в чужбина.

Според Джиджи, от началото на връзката си те са били на 350 срещи. „И Тим винаги покрива разходите и това е, нещото което наистина обичам и възхищавам от него“, добави тя. Според нея това демонстрира истинската мъжка енергия, която Тим притежава, която тя смята за съществена.