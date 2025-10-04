Новини
Британка на 31 г. разкри тайната на силната си любов с двойно по-възрастен

4 Октомври, 2025

Джиджи сподели, че е срещнала бъдещия си приятел Тим в басейн на фитнес зала в Бристъл

Британка на 31 г. разкри тайната на силната си любов с двойно по-възрастен - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

31-годишна британка нарече връзката си със значителна разлика във възрастта най-хубавото нещо в живота си, пише Need To Know.

Джиджи сподели, че е срещнала бъдещия си приятел Тим в басейн на фитнес зала в Бристъл. Тя каза, че Тим изглеждал толкова добре, че дори не можела да си представи, че е с 31 години по-голям от нея. Скоро двамата започнали романс.

Джиджи разкрива пред медията тайната на силната им любов. Тя обяснява, че връзката им има правила. Например, 62-годишният Тим ​​я кани да излизат три пъти седмично. Най-често двойката ходи по ресторанти. „Наистина обичаме да се храним навън и да откриваме нови кухни заедно“, обясни тя.

Джиджи посочи разнообразието в свободното време на нея и Тим като друго правило за силна връзка. Освен ресторанти, те посещават кина и паркове, а през уикендите често ходят да Лондон или други британски градове. Те също така пътуват заедно в чужбина.

Според Джиджи, от началото на връзката си те са били на 350 срещи. „И Тим винаги покрива разходите и това е, нещото което наистина обичам и възхищавам от него“, добави тя. Според нея това демонстрира истинската мъжка енергия, която Тим притежава, която тя смята за съществена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джиджи биджи

    19 1 Отговор
    Тайната е вътре в портфейла

    Коментиран от #4, #5

    21:43 04.10.2025

  • 2 Курд Околянов

    16 1 Отговор
    Чичко Паричко

    21:43 04.10.2025

  • 3 62-годишният Тим ​​не е дъртанян

    13 0 Отговор
    като тоз дядо коцкар на снимката

    писарке не подценявай наборите
    които са способни да изправят на нокти наборките ти
    и не фърчат кат бая твои набори въздухари

    21:48 04.10.2025

  • 4 Тайната е вътре в портфейла

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Джиджи биджи":

    и пакета
    или неочаквано добра комбинация за моми и каки напращели

    21:50 04.10.2025

  • 5 Тома

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Джиджи биджи":

    Не Тим е много добър с езика

    21:50 04.10.2025

  • 6 Тя му

    11 0 Отговор
    дава младостта си , той ѝ дава парите си !

    21:51 04.10.2025

  • 7 Дали ?

    5 0 Отговор
    Незнам ! Безспорно има жени които харесват по възрастни мъже , както има и мъже , които харесват какички ! Лошо няма ! Но за истинска продължителна връзка трябват и двата компонента - истинска любов , и истинско бичене ! Само така ще преминат заедно през годините !

    21:58 04.10.2025

  • 8 А Тръмп би казал

    8 1 Отговор
    добра сделка!

    22:00 04.10.2025

  • 9 тъйтъй

    3 0 Отговор
    И кучкарите Ваньо и Валето така😉

    22:07 04.10.2025

  • 10 Мъж

    6 0 Отговор
    Ало гнусните араби да знаете че в България се намирате на българска територия и ще се съобразявате с българите и ще пускате фактури, инак ще ходите доло в сирия да ядете песък и камъни от земята 🤭

    22:14 04.10.2025

  • 11 Анонимен

    2 0 Отговор
    Някои не пропускат сауната!

    Коментиран от #13

    22:15 04.10.2025

  • 12 Замислен

    7 0 Отговор
    На британките всичко им е простено.Виждал съм ги в петък и събота вечер.Още ми е виснало чейнето.Не знам как оживяват в понеделник и ходят на лекции или на работа?

    22:16 04.10.2025

  • 13 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Дай им!

    22:21 04.10.2025

  • 14 Пешо Волгата - 4 хилядник

    0 0 Отговор
    Нормално. Сегашните 20-30 годишни келешчета са или някакви полуджендъри или само тренировки са им в главите, като се епилират, следят си глекимичният индекс, внимават да не качат някое килце и са се вторачили в себе си. Коя нормална жена ще търпи такива лигльовци, които на всичкото отгоре са и стиснати, като старец с малка пенсия. Нямам предвид някакви гумени кифли и златотърсачки, а най-обикновенни жени, които очакват някакво внимание от страна на мъжа, да поема отговорност ит.н. Неслучайно много от жените "минаха на другият бряг", а комплексарите се чудят, защо някакви "старци" се движат с млади мацки, а те смотаняците, "карат на ръчна". Това ще става все по- разпространено в България, поради масовото оглупяване и дебилизиране на младото поколение.

    22:22 04.10.2025

  • 15 Ново начало

    1 1 Отговор
    Цанов изсъхналата гарнитура и президента Радев са си въобразили че ще вземат властта комунетата. Това е шанс Цанов завинаги да изчезне от екран като се забърка с най голямата пумярщина. Ще направи голяма услуга на мен ако се махне тоя психично болен нагаждач 🤭

    22:22 04.10.2025

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    „И Тим винаги покрива разходите и това е, нещото което наистина обичам...“ -
    Eй това е тайната...

    22:24 04.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Запознат

    0 0 Отговор
    Цанов е издухала гарнитура 🤭🤭🤭🤭

    22:27 04.10.2025

  • 19 Фикри

    2 0 Отговор
    Тайната е ясна, ПАРИ.
    Ей едно време беше лесно, к%@вите си бяха к%@ви и се знаеха. Сега модели, инфуенсъри и какви ли не още ...

    22:28 04.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 За свободна българия

    0 1 Отговор
    Гласувайте на изборите за ДПС ново начало и Делян Пеевски! Да изгоним долните комунета като Цанов и Радев от България! Вън военните комунета от България! Никаква пенсия за военни комунета! Никога не гласувайте за Радев!

    22:31 04.10.2025

  • 22 Порно

    0 0 Отговор
    А казват, че 8 сантиметра и половина не удоволетворяват жените? Толкова е дълга банковата карта

    22:36 04.10.2025