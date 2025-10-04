Британка на 31 г. разкри тайната на силната си любов с двойно по-възрастен

31-годишна британка нарече връзката си със значителна разлика във възрастта най-хубавото нещо в живота си, пише Need To Know.
Джиджи сподели, че е срещнала бъдещия си приятел Тим в басейн на фитнес зала в Бристъл. Тя каза, че Тим изглеждал толкова добре, че дори не можела да си представи, че е с 31 години по-голям от нея. Скоро двамата започнали романс.
Джиджи разкрива пред медията тайната на силната им любов. Тя обяснява, че връзката им има правила. Например, 62-годишният Тим я кани да излизат три пъти седмично. Най-често двойката ходи по ресторанти. „Наистина обичаме да се храним навън и да откриваме нови кухни заедно“, обясни тя.
Джиджи посочи разнообразието в свободното време на нея и Тим като друго правило за силна връзка. Освен ресторанти, те посещават кина и паркове, а през уикендите често ходят да Лондон или други британски градове. Те също така пътуват заедно в чужбина.
Според Джиджи, от началото на връзката си те са били на 350 срещи. „И Тим винаги покрива разходите и това е, нещото което наистина обичам и възхищавам от него“, добави тя. Според нея това демонстрира истинската мъжка енергия, която Тим притежава, която тя смята за съществена.
1 Джиджи биджи
Коментиран от #4, #5
21:43 04.10.2025
2 Курд Околянов
21:43 04.10.2025
3 62-годишният Тим не е дъртанян
писарке не подценявай наборите
които са способни да изправят на нокти наборките ти
и не фърчат кат бая твои набори въздухари
21:48 04.10.2025
4 Тайната е вътре в портфейла
До коментар #1 от "Джиджи биджи":и пакета
или неочаквано добра комбинация за моми и каки напращели
21:50 04.10.2025
5 Тома
До коментар #1 от "Джиджи биджи":Не Тим е много добър с езика
21:50 04.10.2025
6 Тя му
21:51 04.10.2025
7 Дали ?
21:58 04.10.2025
8 А Тръмп би казал
22:00 04.10.2025
9 тъйтъй
22:07 04.10.2025
10 Мъж
22:14 04.10.2025
11 Анонимен
Коментиран от #13
22:15 04.10.2025
12 Замислен
22:16 04.10.2025
13 Ами
До коментар #11 от "Анонимен":Дай им!
22:21 04.10.2025
14 Пешо Волгата - 4 хилядник
22:22 04.10.2025
15 Ново начало
22:22 04.10.2025
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Eй това е тайната...
22:24 04.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Запознат
22:27 04.10.2025
19 Фикри
Ей едно време беше лесно, к%@вите си бяха к%@ви и се знаеха. Сега модели, инфуенсъри и какви ли не още ...
22:28 04.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 За свободна българия
22:31 04.10.2025
22 Порно
22:36 04.10.2025