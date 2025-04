Андрю Гарфийлд отново би участвал в "Спайдърмен" при едно условие

Андрю Гарфийлд разказа какво би било необходимо, за да се върне в ролята на Човека-паяк.

Номинираната за "Оскар" звезда изигра Питър Паркър в "Невероятният Спайдър-мен" и продължението му в началото на 2010 г. Той беше наследен от Том Холанд, но отново се превъплъти в ролята в мултимилиардерския блокбъстър " Спайдър-мен: Няма път към дома" от 2021 г., съобщи NME.

Гарфийлд не е официално обвързан с нито един от предстоящите проекти на филмовата вселена на Марвел (MCU), но на провелия се през изминалия уикенд Middle East Comic Con той беше попитан какви обстоятелства биха го накарали да се върне към франчайза.

"Трябва да е много странно. Бих искал да направя нещо много странно. Нещо много уникално, нестандартно и изненадващо, нещо като творческата свобода, която имат при анимационните филми за Спайдър-вселената", отговори Гарфийлд, цитиран от БГНЕС.

Andrew Garfield has stated he would like to reprise his role as Peter Parker/Spider-Man.



“I think it would have to be very weird, I think I would like to do something very strange. I would want to do something very unique, off beat & surprising” #SpiderMan #AndrewGarfield pic.twitter.com/0HpVRoSq4P