След подигравки от фенове: Джон Сина си присади коса

В свят, където борбата на ринга често продължава и извън него, Джон Сина отново доказа, че умее да се изправя срещу всякакви предизвикателства — дори и тези, идващи от собствените му фенове. 47-годишната WWE легенда разкри, че си е присадил коса, след като години наред е бил подиграван от публиката заради оплешивяващото си теме, пише People.

В ефира на The Pat McAfee Show, само ден след историческата си 17-а победа на шампионата WrestleMania в Лас Вегас, Сина призна, че натискът от страна на феновете е стигнал до точка на пречупване.

„Вие ми подвиквате, карате ме да се чувствам малък, засрамвате ме“, обърна се той към феновете на WWE. „Това си е чист тормоз. И не го приемам. Не е готино. Не ми харесва.“

