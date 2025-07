50 Cent се подигра жестоко на Пи Диди с AI ВИДЕО

50 Cent продължава да държи на това да има последната дума в старата си вражда със Шон „Диди“ Комбс, предаде Page Six.

Рапърът от „21 Questions“ удари Комбс с нова порция безпощадни подигравки в Instagram — този път с помощта на абсурдно AI видео от модно ревю, пропито с бебешко олио.

Клипът показва изкуствено генериран образ на Комбс, който дефилира по модния подиум, облечен в розова рокля с логото на "Johnson & Johnson baby oil" отпред.

И подигравките не свършиха дотук — видеото беше озвучено с песента „Baby Oil Freak Off Party“.

„Не знаех, че Диди участва в ревюто на Michael Amiri, кога стана Бонд! (притеснено емоджи)“, написа 50 Cent под видеото.

Шегата бе препратка към изненадващо голямото количество бебешко олио, открито и конфискувано от ФБР по време на обиските в имението на Комбс в Маями и Лос Анджелис миналата година.

Изпълнителят на „Many Men“ не спира да коментира публично дългия списък с юридически проблеми на Диди през последната година.

През май той отново се подигра на основателя на Bad Boy Records и на страстта му към бебешко олио, като публикува серия от AI снимки в Instagram, започвайки със скрийншот на заглавие от People: „Каси твърди, че Диди ѝ казал да влезе в надуваем басейн, пълен с бебешко олио.“

„Мамка му, направил е всичко това, за да завърши така, SMH,“ написа той под фалшивата фотоколекция, припомня БГНЕС. „Това е по-лудо и от обикновеното лудо.“

Продуцентът на „BMF“, който е на 49 години, изненада мнозина с неочаквано по-мек коментар относно присъдата на Комбс по делото за трафик на хора по-рано този месец.

