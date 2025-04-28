Кой има имен ден днес, 28 април 2026 г. Честито!

На 28 април имен ден празнуват всички, които носят името Виталий, Витан и производните им, предаде dariknews.bg.

Името Виталий има латински произход — идва от думата "Vitalis", която означава „жизнен“, „жив“, „енергиен“.

В древен Рим Vitalis е било често срещано име и е свързано с представата за живот, сила и издръжливост.

По-късно името става популярно и в християнския свят заради няколко светци с това име.

Виталий е човек, изпълнен с живот, енергия и сила.

Символизира здраве, динамичност и способност да се справя с трудности.