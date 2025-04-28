Кой има имен ден днес, 28 април 2026 г. Честито!

28 Април, 2025 06:23, обновена 27 Април, 2026 14:34 4 715 5

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 28 април имен ден празнуват всички, които носят името Виталий, Витан и производните им, предаде dariknews.bg.

Името Виталий има латински произход — идва от думата "Vitalis", която означава „жизнен“, „жив“, „енергиен“.

В древен Рим Vitalis е било често срещано име и е свързано с представата за живот, сила и издръжливост.

По-късно името става популярно и в християнския свят заради няколко светци с това име.

Виталий е човек, изпълнен с живот, енергия и сила.

Символизира здраве, динамичност и способност да се справя с трудности.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    1 5 Отговор
    Почти съм готов да се обзаложа, че в БГ няма дори един БЪЛГАРИН дето да се казва Виталий или Витан.

    Коментиран от #2

    07:00 28.04.2025

  • 2 Бай Ху (By Who)

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Витан е често срещано име господине, както и фамилията Витанов. ЧиД!

    Коментиран от #5

    07:13 28.04.2025

  • 3 Факт

    1 3 Отговор
    Да са живи и здрави!

    08:03 28.04.2025

  • 4 Не,

    2 0 Отговор
    Мъченици Иасон и Сосипатър се почитат днес!
    Откъде измислхте тия глупости?!

    08:12 28.04.2025

  • 5 Бай Ху (By Who)

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Ху (By Who)":

    Ма като не ми вярвате и слагате минуси защо не проверите в телефонния указател. Едно време имаше телефонни указатели на хартия, препрочитал съм ги с интерес. Какви имена съм срещал само...

    08:31 28.04.2025