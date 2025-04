Заснеха най-детайлната СНИМКА на Слънцето, правена някога

Слънцето – кипящата огнена сфера от плазма с повърхностна температура от около 5 500°C – вече може да бъде видяно в безпрецедентни детайли. Учени публикуваха най-ясната снимка на нашата звезда досега, предоставяща близък поглед към нейната мощна магнитна енергия.

Уникалният кадър е заснет с помощта на най-мощния слънчев телескоп в света — Daniel K. Inouye Solar Telescope, разположен близо до върха на вулкана Халеакала в Мауи, Хавай. Телескопът улавя двумерни изображения на Слънцето на различни дължини на вълната, като използва три синхронизирани камери. За секунди се създават стотици снимки с различни филтри, които след комбиниране дават триизмерен изглед на слънчевите структури.

Новопубликуваното изображение показва струпване на слънчеви петна с размери около 25 000 километра в диаметър. Петната – области с изключително силна магнитна активност – са свързани с изригвания на слънчеви изригвания и коронални масови изхвърляния, които на Земята предизвикват впечатляващи полярни сияния.

Снимката достига пространствена резолюция от 10 километра на пиксел, разкривайки текстурата на слънчевите петна в невиждани досега подробности.

Ключов елемент за това постижение е новият Visible Tunable Filter (VTF) — усъвършенстван оптичен инструмент, проектиран в Германия, тежащ 5.6 тона и заемащ площ колкото малък гараж. VTF работи чрез прецизни отражателни пластини (еталони), които улавят минимални промени в светлинния поток на различни вълни.

Първата светлина на VTF — термин, означаващ първото използване на телескопа за реално наблюдение — беше постигната наскоро, като пълното научно въвеждане се очаква през 2026 г.

