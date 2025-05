Робърт де Ниро напълно подкрепя транс-дъщеря си Айрин: „Обичах го като син, обичам я и сега като дъщеря“

Легендарният актьор и носител на „Оскар“ Робърт де Ниро демонстрира безрезервна подкрепа към своята 29-годишна дъщеря Айрин де Ниро, която на 29 април официално разкри, че е трансджендър, в интервю за изданието Them.

„Обичах и подкрепях Айрон като мой син, сега обичам и подкрепям Айрин като моя дъщеря. Не виждам какво толкова има за обсъждане“, сподели 81-годишният актьор в изявление пред списание PEOPLE. „Обичам всичките си деца.“

Айрин е едно от седемте деца на де Ниро и е дъщеря на актрисата Туки Смит, с която актьорът има и близнака ѝ Джулиан.

В интервюто си Айрин разказва, че се чувства като „късен разцъфтяващ човек“ и че най-сетне влиза в своята нова идентичност.

„Има разлика между това да бъдеш видим и да бъдеш наистина забелязан“, казва тя. „Винаги съм била видима, но не мисля, че съм била истински видяна досега.“

