НАСА започна да картографира космоса с мощен телескоп (ВИДЕО)

Космическата обсерватория SPHEREx официално започна научните си операции - важна стъпка към разкриването на нови знания за произхода на Вселената, еволюцията на галактиките и градивните елементи на живота в Млечния път, съобщи НАСА.

През следващите две години телескопът SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer - Спектрофотометър за историята на Вселената и изследване на ледове и епохата на рейонизация) ще прави приблизително 3600 изображения на ден, докато систематично изследва цялото небе.

Изстрелян на 11 март, SPHEREx прекара последните шест седмици в проверки, калибриране и други дейности, за да се гарантира, че работи както трябва, отбелязват от НАСА, цитирани от БТА.

