Том Круз тайно вмъкна Ана де Армас на юбилея на Дейвид Бекъм (СНИМКИ)

Холивудската звезда Том Круз се опита да скрие присъствието на новата си предполагаема половинка – Ана де Армас – на бляскавото 50-годишно парти на Дейвид Бекъм в Лондон, но това, изглежда, не се получи особено успешно. Според свидетели и снимки от събитието, звездата от „Мисията невъзможна“ направи опит да влезе и излезе дискретно от ресторанта с три звезди „Мишлен“ – Core by Clare Smyth в Нотинг Хил, но камерите уловиха нещо (и някого) повече.

Екшън звездата пристигна сам, но при напускане бе прикрит с черни чадъри и качен в чакаща кола. Именно тогава стана ясно, че 37-годишната актриса от „Смъртта може да почака“ е в компанията му. В забавен кадър, Ана се вижда как се навежда зад седалката, облечена в черна рокля без презрамки, докато Том, в бял смокинг, се усмихва директно към обектива.

Tom Cruise tries to sneak out of David Beckham’s 50th birthday party with rumored girlfriend Ana de Armas https://t.co/wi4nmneUXC pic.twitter.com/qvYAZxgTEs