Холи Мадисън разказа за секса с Хю Хефнър

Холи Мадисън, бивша звезда от риалити шоуто The Girls Next Door и дългогодишна партньорка на покойния създател на Playboy Хю Хефнър, направи откровени разкрития за интимния си живот в имението „Плейбой“ – и те са далеч от блясъка, който списанието излъчваше пред света.

В епизод от подкаста In Your Dreams, излъчен на 2 май, 45-годишната Мадисън сподели пред водещия Оуен Тайл какво наистина се е случвало зад вратите на прочутия особняшки дом. И, по нейните думи, груповият секс с други жени е бил не просто неудобен – а „отвратителен“.

„Беше напълно различно, когато бяхме само двамата, в сравнение с това, когато имаше и други хора в стаята“, споделя тя. „Груповият секс – не. Това беше ужасно. Мразех го. И го казвах ясно.“

Разликата във възрастта – цели 53 години – не е била пречка за интимността им, разказва още Мадисън. Хефнър почина през 2017 г. на 91-годишна възраст, а по онова време двамата имаха дългогодишна връзка (от 2001 до 2008 г.).

„Ако бяхме само аз и той, нещата бяха много по-нормални, отколкото хората предполагат“, казва тя. Водещият Тайл не повярва и я попита дали наистина може да бъде „нормално“. „Никой не вярва“, отговори тя с усмивка.

