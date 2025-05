Джулия Робъртс със семеен кадър на порасналите си деца

Джулия Робъртс, една от най-обичаните актриси в Холивуд, зарадва почитателите си с рядка семейна снимка, публикувана по повод Деня на майката. Кадърът бе споделен от съпруга ѝ Дани Модър като специален поздрав към всички майки.

"Майките правят най-готините неща. Обичам тези хора", написа Модър към фотоса в Instagram, на който Джулия и трите им деца сияят в непринудена семейна идилия.

Двойката има три деца – близнаците Хейзъл и Финейъс, на 20 години, и най-малкия си син Хенри, който е на 17.

На снимката, заснета на открито сред зеленина и под синьото небе, четиримата са насядали около дървена пейка за пикник. 57-годишната звезда от „Хубава жена“ е в центъра, облечена с късо яке в цвят изгоряло оранжево, съчетано със съответстващи слънчеви очила, бели панталони, спортни обувки и чорапи със зелени райета. Косата ѝ е прибрана в небрежен нисък кок, а нежният ѝ бретон рамкира лицето ѝ.

Дъщеря ѝ Хейзъл е гушнала майка си, седнала в скута ѝ, докато двамата ѝ сина са разположени от двете ѝ страни — картина на топла семейна връзка и хармония.

