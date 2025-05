За първи път от десетилетие: Google променя логото си

Google обнови версията на емблематичната буква “G” за първи път от почти десет години. Актуализация на приложението Google за iOS и устройствата Pixel разкрива нов вариант на логото, при който характерните червено, жълто, зелено и синьо вече се преминават плавно едно в друго в градиент, съобщи The Verge.

Последната голяма промяна в логото на Google беше през септември 2015 г., когато компанията премина към модерен шрифт, наречен Product Sans.

Google changed its logo - FOR THE FIRST TIME IN 10 YEARS.



And it looks the same as the current logo - but with my spectacles off 😵‍💫https://t.co/9t5FownoXR