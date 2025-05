Бела Хадид: Нямам търпение да стана майка

Бела Хадид призна, че е готова да стане майка.

В ново интервю за британското издание на Vogue 28-годишната звезда откровено споделя, че мисълта за семейство я вълнува все повече, особено след като по-голямата ѝ сестра Джиджи Хадид роди дъщеря си Хай преди повече от четири години.

"Семейството ми е на сърце," казва Бела. "Нямам търпение да стана майка. Смятам, че вече съм важна за много хора, но да бъда този човек, на когото някой може истински да разчита, ще промени живота ми."

Тя допълва: "Никога не съм си мечтала специално за сватба. Мечтала съм за това да бъда майка. И днес усещам, че именно това е моето истинско призвание. Вярвам, че това ще ме направи истински щастлива."

Bella Hadid Says She 'Can't Wait' to Be a Mom: 'Family Is on My Mind' https://t.co/YgoTW8AW8F