23-годишна TikTok инфлуенсърка беше застреляна по време на живо излъчване

23-годишната мексиканска TikTok звезда Валерия Маркес бе фатално застреляна, докато излъчваше на живо от салона си за красота в Халиско, съобщиха местните власти.

Според информация на CNN, трагедията се разиграла във вторник вечерта, докато Маркес работела и комуникирала с хилядите си последователи в TikTok. Двама мъже на мотор спрели пред салона, като единият влязъл вътре, попитал дали тя е Валерия и ѝ връчил малък пакет.

"О, прасенце е!" възкликнала Маркес, разопаковайки плюшеното животинче пред камерата, малко преди да бъде застреляна. Нападателите избягали веднага след стрелбата, а шокиращите кадри от убийството бяха заснети на живо в TikTok преди видеото да бъде свалено от платформата.

Valeria Marquez, a young Mexican influencer known for beauty videos, was shot dead during a TikTok livestream, sending shockwaves through a country plagued by gender violence https://t.co/IryaTNEi6B pic.twitter.com/v0EIAJihOy

Според медиите записът показва как младата жена си играе с розовото плюшено прасенце, обръща лицето си настрани — очевидно към нападателя си — след което се хваща за гърдите и рухва.

На кадрите се вижда още една жена, която изглежда прекратява излъчването малко след инцидента.

Когато спешните медици пристигнали, за Валерия вече било твърде късно.

"Тя все още беше седнала на стола, държейки в ръце играчката, която ѝ беше подарена минути преди убийството," разказва Денис Родригес, говорител на прокуратурата на щата Халиско пред The New York Times.

Валерия Маркес е описана като "личност с активна публична и социална медийна активност", като броят на последователите ѝ в TikTok надхвърлял 200 000.

Valeria Márquez, 23, appeared to have been speaking to a delivery man off camera on her livestream Tuesday when she was shot once in the chest and once in the head and collapsed, dying instantly

#TikTok #ValeriaMárquezhttps://t.co/4zVeMq6eRz pic.twitter.com/f1APYsSMYh