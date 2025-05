Деми Мур имала едно изискване за култовата си сцена от "Ангелите на Чарли"

Деми Мур блестя на червения килим на наградите "Златен глобус" 2025 г., където бе номинирана за главната си роля във филма The Substance. Но актрисата се върна назад във времето, разкривайки малко известни подробности около емблематичната си поява в "Ангелите на Чарли: Газ до дупка" от 2003 г.

Във вторник, в предаването The Drew Barrymore Show, Деми Мур сподели пред водещата и своя колежка от филма - Дрю Баримор, как е научила за прочутата сцена по бански само три седмици преди началото на снимките.

„Единственото, което си спомням, е как молех всички да не снимат дупето ми. Не знам защо това беше такава моя мания“, разказа актрисата с усмивка.

Demi Moore made one big demand before shooting iconic bikini scene in ‘Charlie’s Angels: Full Throttle’ https://t.co/PfLZ0JEPtK pic.twitter.com/9zmoKKytNK