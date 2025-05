Кайли Дженър и Тимъти Шаламе са се оженили тайно? (СНИМКИ)

Кайли Дженър отново предизвика вълнение в социалните мрежи, този път с няколко стилни кадъра от плажна ваканция, които породиха слухове за тайна сватба. 27-годишната риалити звезда и бизнесдама публикува в Instagram снимки, на които позира в бяла плетена мини рокля с флорални детайли, допълнена от бели чорапи, прибрана назад коса и перлени обеци. Надписът под снимките – „cosmic girl“ – бе препратка към новия ѝ аромат, но феновете ѝ интерпретираха визията съвсем различно.

Коментарите заваляха мигновено: „Наистина си помислих, че се е омъжила тайно – изглежда като култова сватбена рокля“, написа потребител, а друг добави: „Не съм само аз, която увеличи снимката, за да види дали има пръстен, нали?“ Един от феновете дори отбеляза: „Мислех, че с това обявяваш сватбата си!“

Поводът за възбудените подозрения е не само облеклото, но и фактът, че Кайли Дженър и Тимъти Шаламе изглеждат по-близки от всякога. От началото на 2023 г., когато бяха за първи път свързани като двойка, отношенията им изглеждат стабилни и сериозни. В началото на май двамата направиха и първата си официална поява на червения килим – на престижните награди David di Donatello в Рим. Двамата позираха заедно пред фотографите, демонстрирайки близост и спокойствие, които не останаха незабелязани.

Club Chalamet, our heart goes out to you. Timothée Chalamet and Kylie Jenner made their red carpet debut as a couple at the 70th David Di Donatello in Italy on Wednesday.



📸: @gettyimages pic.twitter.com/zGvQAuTS1V