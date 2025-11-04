Новини
Рожден ден зад решетките: Пи Диди става на 56 г. днес

4 Ноември, 2025 11:16 599 9

Днешният му рожден ден няма нищо общо с блясъка и партитата от миналото

Рожден ден зад решетките: Пи Диди става на 56 г. днес - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, на 4 ноември, американският музикален продуцент, рапър и предприемач Шон Диди Комбс – известен още като Пъф Деди, Пи Диди или просто Диди – празнува своя 56-ти рожден ден. За съжаление на мнозина от феновете му, специалният ден преминава не със пищна вечеря и блясък, а зад решетките, след множество съдебни и криминални перипетии.

Биография и успехи

Шон Диди Комбс е роден на 4 ноември 1969 г. в Харлем (Ню Йорк). Израснал е в Маунт Вернон, Ню Йорк, в семейство с финансови затруднения след убийството на баща му, когато той е едва на две години.

След като завършва католическо училище, влиза в университета „Хауърд“, но напуска, за да се съсредоточи върху музикалната кариера.

През началото на 90-те години Combs бързо се превръща във влиятелна фигура на хип-хоп сцената: основава лейбъла Bad Boy Records през 1993 г., участва в откриването и развитието на артистите като The Notorious B.I.G. и Mary J. Blige.

Албумът му No Way Out (1997) е истински пробив – с хита „I’ll Be Missing You“, който дебютира на първо място в Billboard Hot 100 и отбелязва нова ера за рап музиката.

Освен с музика, Combs се разширява към бизнеса: марката дрехи Sean John, участие в телевизия, инвестиции и друг тип проекти. По този начин той се превръща не само в артист, но и в търговски магнат – с богатство и влияние, каквото рядко се вижда сред рапърите.

Проблеми със закона и затвор

Последните години са белязани от мащабни обвинения и съдебни битки. През септември 2024 г. той е арестуван и обвинен по федерални обвинения – в това число трафик на хора за сексуална експлоатация, превозване на лица за целите на проституция, както и престъпна конспирация.

Процесът започва през май 2025 г. и на 2 юли 2025 г. журито намира Combs виновен по две обвинения за превозване на лица с цел проституция, но го оправдава по най-тежките ставки – за организиране на престъпна организация и сексуален трафик.

Накрая на 3 октомври 2025 г. му е наложена присъда от 4 години и 2 месеца лишаване от свобода, плюс глоба 500 000 долара.

Предполага се, че датата на неговото освобождаване може да е 8 май 2028 г., благодарение на „добро поведение“.

Как ще премине днешният рожден ден

В контекст на лишаване от свобода, рожденият ден на Диди няма нищо общо с блясъка и партитата от миналото. В съдебни публикации се появиха детайли какво ще е „менюто“ му в затвора — зърнена закуска, печени картофи и бисквити за закуска; обяд – паста с кюфтета; вечеря – избор между пилешко или тофу със задушени зеленчуци.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    3 1 Отговор
    Ще духа свещи ...и подаръци ще има , кашон с бебешко олио , за партито !!!

    11:18 04.11.2025

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Лелее......е сега го разсипаха !!! Как ще издуха 56 свещи.....???!!! Тоя да не е Бони Блу !!!

    Коментиран от #6

    11:19 04.11.2025

  • 3 спонтанен сарказъм

    5 0 Отговор
    По-добре да те затворят, отколкото да те отворят!
    Стара затворническа поговорка...

    Коментиран от #5

    11:21 04.11.2025

  • 4 Човек

    1 1 Отговор
    от сой .

    11:23 04.11.2025

  • 5 да е жив и здрав

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "спонтанен сарказъм":

    да издържи и да живее още дълго

    11:25 04.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 днес

    1 0 Отговор
    който е осъден си лежи . карамански в панделата хрантутеше надзирателите . то телевизор , то самостоятелна охолна килия . екстри . посетители . според мен получи малка присъда . обвиненията щяха да му донесат доживотна присъда . колкото на убиеца на чарли мормона .

    11:33 04.11.2025

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Сигурно днес цял ден ще му "честитят"... под опашката...

    11:50 04.11.2025

  • 9 дедо

    0 0 Отговор
    Ако наистина е поръчал елиминирането на Тупак и Ноториус , то в затвора може и да не оживее 4 години.

    11:54 04.11.2025