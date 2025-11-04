Рожден ден зад решетките: Пи Диди става на 56 г. днес

Днес, на 4 ноември, американският музикален продуцент, рапър и предприемач Шон Диди Комбс – известен още като Пъф Деди, Пи Диди или просто Диди – празнува своя 56-ти рожден ден. За съжаление на мнозина от феновете му, специалният ден преминава не със пищна вечеря и блясък, а зад решетките, след множество съдебни и криминални перипетии.

Биография и успехи

Шон Диди Комбс е роден на 4 ноември 1969 г. в Харлем (Ню Йорк). Израснал е в Маунт Вернон, Ню Йорк, в семейство с финансови затруднения след убийството на баща му, когато той е едва на две години.

След като завършва католическо училище, влиза в университета „Хауърд“, но напуска, за да се съсредоточи върху музикалната кариера.

През началото на 90-те години Combs бързо се превръща във влиятелна фигура на хип-хоп сцената: основава лейбъла Bad Boy Records през 1993 г., участва в откриването и развитието на артистите като The Notorious B.I.G. и Mary J. Blige.

Албумът му No Way Out (1997) е истински пробив – с хита „I’ll Be Missing You“, който дебютира на първо място в Billboard Hot 100 и отбелязва нова ера за рап музиката.

Освен с музика, Combs се разширява към бизнеса: марката дрехи Sean John, участие в телевизия, инвестиции и друг тип проекти. По този начин той се превръща не само в артист, но и в търговски магнат – с богатство и влияние, каквото рядко се вижда сред рапърите.

Проблеми със закона и затвор

Последните години са белязани от мащабни обвинения и съдебни битки. През септември 2024 г. той е арестуван и обвинен по федерални обвинения – в това число трафик на хора за сексуална експлоатация, превозване на лица за целите на проституция, както и престъпна конспирация.

Процесът започва през май 2025 г. и на 2 юли 2025 г. журито намира Combs виновен по две обвинения за превозване на лица с цел проституция, но го оправдава по най-тежките ставки – за организиране на престъпна организация и сексуален трафик.

Накрая на 3 октомври 2025 г. му е наложена присъда от 4 години и 2 месеца лишаване от свобода, плюс глоба 500 000 долара.

Предполага се, че датата на неговото освобождаване може да е 8 май 2028 г., благодарение на „добро поведение“.

Как ще премине днешният рожден ден

В контекст на лишаване от свобода, рожденият ден на Диди няма нищо общо с блясъка и партитата от миналото. В съдебни публикации се появиха детайли какво ще е „менюто“ му в затвора — зърнена закуска, печени картофи и бисквити за закуска; обяд – паста с кюфтета; вечеря – избор между пилешко или тофу със задушени зеленчуци.