Рожден ден зад решетките: Пи Диди става на 56 г. днес

Днес, на 4 ноември, американският музикален продуцент, рапър и предприемач Шон Диди Комбс – известен още като Пъф Деди, Пи Диди или просто Диди – празнува своя 56-ти рожден ден. За съжаление на мнозина от феновете му, специалният ден преминава не със пищна вечеря и блясък, а зад решетките, след множество съдебни и криминални перипетии.
Биография и успехи
Шон Диди Комбс е роден на 4 ноември 1969 г. в Харлем (Ню Йорк). Израснал е в Маунт Вернон, Ню Йорк, в семейство с финансови затруднения след убийството на баща му, когато той е едва на две години.
След като завършва католическо училище, влиза в университета „Хауърд“, но напуска, за да се съсредоточи върху музикалната кариера.
През началото на 90-те години Combs бързо се превръща във влиятелна фигура на хип-хоп сцената: основава лейбъла Bad Boy Records през 1993 г., участва в откриването и развитието на артистите като The Notorious B.I.G. и Mary J. Blige.
Албумът му No Way Out (1997) е истински пробив – с хита „I’ll Be Missing You“, който дебютира на първо място в Billboard Hot 100 и отбелязва нова ера за рап музиката.
Освен с музика, Combs се разширява към бизнеса: марката дрехи Sean John, участие в телевизия, инвестиции и друг тип проекти. По този начин той се превръща не само в артист, но и в търговски магнат – с богатство и влияние, каквото рядко се вижда сред рапърите.
Проблеми със закона и затвор
Последните години са белязани от мащабни обвинения и съдебни битки. През септември 2024 г. той е арестуван и обвинен по федерални обвинения – в това число трафик на хора за сексуална експлоатация, превозване на лица за целите на проституция, както и престъпна конспирация.
Процесът започва през май 2025 г. и на 2 юли 2025 г. журито намира Combs виновен по две обвинения за превозване на лица с цел проституция, но го оправдава по най-тежките ставки – за организиране на престъпна организация и сексуален трафик.
Накрая на 3 октомври 2025 г. му е наложена присъда от 4 години и 2 месеца лишаване от свобода, плюс глоба 500 000 долара.
Предполага се, че датата на неговото освобождаване може да е 8 май 2028 г., благодарение на „добро поведение“.
Как ще премине днешният рожден ден
В контекст на лишаване от свобода, рожденият ден на Диди няма нищо общо с блясъка и партитата от миналото. В съдебни публикации се появиха детайли какво ще е „менюто“ му в затвора — зърнена закуска, печени картофи и бисквити за закуска; обяд – паста с кюфтета; вечеря – избор между пилешко или тофу със задушени зеленчуци.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
11:18 04.11.2025
2 Пич
Коментиран от #6
11:19 04.11.2025
3 спонтанен сарказъм
Стара затворническа поговорка...
Коментиран от #5
11:21 04.11.2025
4 Човек
11:23 04.11.2025
5 да е жив и здрав
До коментар #3 от "спонтанен сарказъм":да издържи и да живее още дълго
11:25 04.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 днес
11:33 04.11.2025
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
11:50 04.11.2025
9 дедо
11:54 04.11.2025