Кевин Спейси в Кан: Щастлив съм да работя отново

Холивудският актьор Кевин Спейси заяви, че е „щастлив да работи отново“, докато приемаше награда за цялостно творчество от благотворителна организация в рамките на филмовия фестивал в Кан, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Присъствието на Спейси на гала вечеря, организирана от Better World Fund, бележи поредната стъпка в реабилитацията на звездата, който бе преследван от обвинения в сексуално насилие.

„Чувствам се обграден от толкова много обич и любов. През последната седмица, откакто беше обявена наградата, получих много съобщения от приятели, колеги и сътрудници. Много е хубаво да се върна“, каза той на събитието.

На въпроса дали това е само началото на завръщането му, той отговори: „Радвам се, че работя, това мога да ви кажа.“

