Меган Фокс разкри дали бебето ѝ от Machine Gun Kelly е било планирано

В рядка и емоционално заредена публикация в Instagram, холивудската актриса Меган Фокс разкри подробности за последната си бременност – с бившия си партньор, рапъра Machine Gun Kelly (MGK). Във видео, заснето за сериала Overcompensating на Amazon Prime и споделено в сряда в стори, Фокс открито заяви, че това е била "непланирана, но щастлива изненада".

„На 38 години. В шеста седмица от бременността“, гласи надписът към клипа, публикуван от 39-годишната звезда. Тя допълва в скоби: „Непланирана, но щастлива изненада.“

Фокс използва случая, за да отправи силно послание към жените: „Моля ви, спрете да слушате патриархата. Жените сме вечни същества от светлина. Нямаме срок на годност. Не им позволявайте да ви отнемат силата.“

Megan Fox breaks silence on ‘unplanned’ pregnancy with ex MGK following birth of baby girl https://t.co/PrGc39BXK0 pic.twitter.com/zfmN3b7IwR