Над 1200 немски музиканти разбиха рекорд за най-голяма рок група на живо

Франкфурт влезе в историята в събота вечер, когато 1231 музиканти изпълниха най-големия съвместен рок концерт на живо в света – нов световен рекорд, официално признат от Германския институт за звукозаписи.

Събитието, наречено The Grand Jam, се проведе на стадион Deutsche Bank Park (популярен още като „Форест стадион“) и привлече хиляди зрители, които станаха свидетели на музикален спектакъл с епични мащаби. Музиканти от всички възрасти и региони се събраха с китари, барабани, клавишни и микрофони, за да изпълнят с пълна сила едни от най-емблематичните рок хитове на всички времена.

Организаторите съобщиха, че официалният брой участници е 1231, с което се подобрява предишният рекорд от 1112 музиканти, поставен във Виена през 2023 г., където група ентусиасти изпълни заедно песен на Metallica по време на мащабен фестивал.

„Франкфурт вече е столица на масовото рок музициране. Рекордът е официално подобрен и признат. Историята е написана тук“, обяви Олаф Кюхенбекер, представител на Германския институт за звукозаписи, орган, който следи и сертифицира националните и международни рекорди в Германия – немския еквивалент на Книгата на рекордите на Гинес.

Сетлистът на The Grand Jam включваше Let Me Entertain You на Роби Уилямс като откриващо парче – символичен избор за шоу, което има за цел именно това – да забавлява с невиждан размах. Последваха класики на Тина Търнър, немската пънк рок банда Die Toten Hosen и ирландските икони U2.

Сцената беше оборудвана така, че да побере стотици барабани, десетки усилватели, километри кабели и осветление, а звукът бе миксиран и излъчван на живо за публиката чрез масивна озвучителна система, проектирана специално за събитието.

Организацията зад подобно събитие изисква месеци на планиране. Всеки участник преминава предварителна регистрация и получи точни инструкции какво и кога да свири. Част от участниците пристигнаха от съседни държави, включително Франция, Австрия и Нидерландия, а за някои от тях това беше първо излизане на голяма сцена.

„Чувството да свириш на живо с над 1000 души, всички в ритъм, всички заедно – е неописуемо. Това е музикална солидарност в най-чистата ѝ форма“, сподели участник от Кьолн пред Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Тенденцията за масови музикални събития с участие на обикновени музиканти набира скорост в последните години. През 2016 г. в Чезена, Италия, Rockin’1000 – колектив от хиляда музиканти – изпълни Learn to Fly на Foo Fighters, предизвиквайки международен интерес и покана от самите Foo Fighters за концерт в града.