Дженифър Лопес разгорещи сцената на Американските музикални награди (ВИДЕО)

Вечерта на 26 май 2025 година Лас Вегас бе озарен от музикална магия и звезден блясък, когато Дженифър Лопес откри церемонията по връчването на American Music Awards с пищен и провокативен спектакъл, който незабавно прикова вниманието на феновете и знаменитостите в залата и онлайн.

На сцената в хотел Fontainebleau Las Vegas, 55-годишната поп икона изнесе високоскоростно медли от 23 хита в рамките на едва 6 минути, започвайки с хита си от 2012 г. “Dance Again”, облечена в ослепителен телесен гащеризон, блестящ под прожекторите.

Най-обсъжданият момент от вечерта обаче не беше броят на песните, а горещата хореография, при която Лопес целуна последователно мъж и жена от танцьорите, предизвиквайки бурни реакции в залата и социалните мрежи. Кадрите моментално обиколиха интернет и бяха обсъдени от медии и зрители по целия свят.

Jennifer Lopez went THERE during her 2025 AMAs performance. 👀 pic.twitter.com/O3zqlDQvf8

Сред песните, включени в динамичното изпълнение, бяха актуални хитове като “Birds of a Feather” от Били Айлиш, “Not Like Us” от Кендрик Ламар, “Guess” (колаборация между Charli XCX и Били Айлиш), “Beautiful Things” на Бенсън Бун, “NUEVAYoL” на Bad Bunny, “Nasty” на Тинаше, “A Bar Song (Tipsy)” от Шабузи и “Lose Control” на Теди Суимс.

Jennifer Lopez performed ‘APT.’ by #ROSÉ & Bruno Mars at the AMAs 2025! #AMAs2025 #AMAs pic.twitter.com/iRq5MjuU7w

Веднага след разтърсващото откриване, на сцената излезе актрисата и комедиантка Тифани Хадиш, която с чувство за хумор възкликна:

„Колко е яко да имаме пълнокръвна суперзвезда като Джей Ло за водеща тази вечер! Всъщност, тази година наградите трябва да ги наречем JMAs, не AMAs!“

30 years of dacing, 55 years old, Jennifer Lopez STILL GOT IT!!! She will forever be an icon #Amas pic.twitter.com/wfF0IyGzeK