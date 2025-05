Дебора-Лий Фърнес официално подаде молба за развод с Хю Джакман

Австралийската актриса Дебора-Лий Фърнес официално подаде документи за развод с холивудската звезда Хю Джакман – почти две години след като двойката обяви раздялата си. Според източници на Daily Mail, съдебната процедура е стартирана на 23 май в Ню Йорк, след като двамата са постигнали споразумение по ключовите въпроси.

„Постигнато е споразумение, с което Дебора е доволна – включително щедра издръжка от страна на Джакман“, коментира близък до актрисата. „Имаше известно напрежение около финансовите параметри, но в крайна сметка тя получи това, което смяташе, че заслужава. И двамата излизат от този брак финансово обезпечени.“

Фърнес, която тази година навърши 69 години, е открила така търсеното „затваряне на една глава“, а следващата стъпка е съдията да одобри окончателно развода. Според друг източник делото е „безспорно“, което означава, че няма несъгласие по клаузите – било то относно издръжката, бъдещите разходи за децата или подялбата на имущество.

„И двамата остават приятелски настроени и напълно отдадени на това да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат“, потвърждава източникът.

