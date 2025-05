Продават на търг дома от детството на папа Лъв XIV в Илинойс

Детският дом на папа Лъв XIV, първия северноамериканец и втория американец в историята, който застава начело на Римокатолическата църква, е в центъра на правна и обществена битка в предградие на Чикаго — само седмици след избирането му.

Робърт Франсис Прево израства в скромна тристайна къща с три бани в Долтън, щат Илинойс. Доскоро тя беше просто още една обява на имотния пазар — докато не се случи немислимото: след смъртта на папа Франциск на 21 април 2025 г., Прево бе избран за негов наследник и прие името Лъв XIV.

Собственикът на къщата, инвеститорът Павел Радзик, купува имота през май 2024 г. за $66,000 с намерението да го ремонтира и препродаде. Първоначално цената бе $219,000, но до март падна до $199,900. След вестта за избирането на папа Лъв XIV, Радзик спира продажбата и пренасочва имота към търг, организиран от Paramount Realty USA, с начална цена от $250,000 и краен срок — 18 юни.

The childhood home of Pope Leo XIV in Dolton, Illinois pic.twitter.com/55lQ91Yv4P