Джиджи и Бела Хадид разкриха, че имат по-малка сестра (СНИМКА)

Светът на модата беше разтърсен от неочаквана новина – супермоделите Джиджи и Бела Хадид обявиха, че имат по-малка сестра, за чието съществуване доскоро никой не подозираше. В изявление, публикувано от Daily Mail на 29 май, двете известни сестри съобщиха, че имат 23-годишна полусестра на име Айдън Никс.

Айдън е дъщеря на бащата на Джиджи и Бела – известният предприемач и имотен магнат Мохамед Хадид – и Терри Хатфийлд Дъл. В изявлението се уточнява, че момичето е плод на „кратък романс“ между Мохамед и Дъл, който се е случил след развода му с Йоланда Хадид през 2001 г.

Според сестрите, Айдън е израснала във Флорида с мъж, когото е приемала за свой баща до внезапната му смърт, когато тя е била едва на 19 години.

Gigi Hadid Introduces Her 23-Year-Old Half-Sister Aydan Nix: ‘We’ve Cherished This Unexpected and Beautiful Addition to Our Family’ https://t.co/i5XuQfiqmW