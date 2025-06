Карди Би потвърди новата си връзка в Instagram с провокативни кадри (СНИМКИ+ВИДЕО)

Мегазвездата на хип-хопа Карди Би направи публична връзката си с НФЛ звездата Стефон Дигс, дни след като остро нападна бившия си съпруг Offset, обвинявайки го в липса на отговорност към децата им.

В неделя, носителката на „Грами“ публикува серия от снимки и видеа в Instagram, с които ясно демонстрира близостта си с Дигс. Сред кадрите се откроява романтичен момент от празненствата по случай Деня на паметта в Маями – двамата влюбени се гушкат на палубата на луксозна яхта, под слънцето на Флорида.

Карди не спря до там – последователите ѝ видяха и доста по-провокативна страна от връзката. В кратко видео, рапърката танцува секси върху Дигс, облечена в черен бански тип прашка, докато той я галеше и пляскаше по задните части. Към публикацията бяха добавени снимки на пищни букети от червени рози и огромни плюшени мечки – романтични подаръци, за които се смята, че са от професионалния спортист.

„Глава 5 …… Здравей, глава шеста“, написа Карди в описанието под поста, намеквайки, че затваря един бурен етап от живота си и отваря нова страница.

View this post on Instagram

Двойката очевидно е загърбила скорошни сътресения, след като миналата седмица Дигс беше подложен на критики заради флиртуващото си поведение с група жени по бански по време на яхтено парти. Според източник на Daily Mail, Карди била ядосана на партньора си: „Жените постоянно му се хвърлят, но тя просто иска той да не им отвръща по същия начин.“

Карди Би и Стефон Дигс започнаха да привличат вниманието още през февруари, когато бяха засечени заедно на купон в Ню Йорк. По-късно отпразнуваха Свети Валентин заедно, а през май направиха и първата си официална публична поява – заедно на първия ред по време на плейофен мач между „Бостън Селтикс“ и „Ню Йорк Никс“ в „Медисън Скуеър Гардън“.

Cardi B makes it official with Stefon Diggs. pic.twitter.com/JFTbTNPeR1