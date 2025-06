Ванеса Кърби очаква първото си дете (СНИМКА)

Британската актриса Ванеса Кърби, позната с ролите си в "The Crown" и номинирания за "Оскар" филм "Pieces of a Woman", официално обяви, че е бременна и очаква първото си дете. Щастливата новина дойде по време на филмовия фестивал в Мексико Сити, проведено на 31 май.

37-годишната звезда блестеше на червения килим в прилепнала по тялото синя рокля с металически блясък, съчетана с елегантни черни сандали. Кърби нежно подчертаваше наедрялото си коремче, докато позираше пред обективите.

Актрисата беше придружена от своите колеги от новата продукция на Marvel – Педро Паскал, Джоузеф Куин и Ебон Мос-Бакрак. Все още няма официален коментар от представител на Кърби по темата, но нежният жест на червения килим говореше сам по себе си.

Our Sue Storm has announced she's pregnant.



Congratulations to Vanessa Kirby! 💙 pic.twitter.com/jOLMchevEW