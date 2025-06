Разкриха причината за смъртта на фризьора на Кайли Дженър и Дженифър Лопес

Фризьорът на знаменитости Хесус Гереро, който работеше с имена като Кайли Дженър, Дженифър Лопес и Кали Учис, е починал от тежка пневмония, съобщава TMZ, позовавайки се на информация от Службата на съдебния лекар в окръг Лос Анджелис.

Според експертите, Гереро е развил пневмония и гъбична инфекция, причинена от Cryptococcus neoformans — патоген, който засяга най-вече хора с отслабена имунна система. Начинът на смърт е определен като естествен.

Неочакваната загуба на стилиста, само на 34 години, беше обявена на 22 февруари от неговата сестра Грис, която публикува емоционално послание в платформата GoFundMe.

„С разбито сърце споделяме със света, че Хесус Гереро вече е на небето“, написа тя. „Той беше син, брат, чичо, артист, приятел и много повече. Роден и израснал в Хюстън, Тексас, в семейство на имигранти, Хесус се научи да работи здраво и мечтаеше да достигне върха със своя талант.“

„За съжаление, всичко се случи много внезапно и неочаквано. В момента семейството се грижи за неговите вещи и организира връщането му обратно в Хюстън.“

По-късно близките му изразиха благодарност в социалните мрежи:

„Благодарим на всички за любовта и подкрепата в този труден момент. Хесус беше светлина – никога не сме се съмнявали, че е докоснал сърцата и живота на всички, с които се е срещал. Не спираме да плачем и да се чудим какво можехме да направим по различен начин, за да бъде още с нас.“

На 25 февруари Грис сподели пред Us Weekly, че брат ѝ е бил болен в последните си дни, но причината за заболяването му остава неизвестна:

„Успяхме да проследим всяка негова стъпка, но не знаем какво го разболя. Всичко се случи изведнъж.“

