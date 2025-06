Трагедия в Намибия: Лъв уби германски бизнесмен в луксозен сафари лагер

59-годишният германски бизнесмен и природозащитник Бернд Кебел загина трагично, след като бе нападнат от лъв в елитен сафари лагер в северозападната част на Намибия. Инцидентът е станал в ранните сутрешни часове, докато Кебел е излизал от палатката си, за да използва тоалетната, съобщават властите, цитирани от CBS News.

По информация на говорителя на министерството на околната среда Ндешипанда Хамуниела, нападението е станало в близост до крайбрежния сафари лагер „Хоаниб Скелетон“, разположен в района на Сесфонтейн. По това време Кебел е бил на къмпинг със съпругата си и група приятели.

A wealthy businessman in a wild safari has been killed by a hungry desert lion after leaving his tent to use the toilet!

A big game hunting firm offered a £50,000 bounty on the lion's head, but before the offer was taken up the solitary lion was poisoned by locals.

