Фил Колинс научил впечатляващо ново умение заради саундтрака на „Тарзан“

Фил Колинс разкри, че е усвоил неочаквано ново умение, докато е работил по емблематичния саундтрак към анимационния филм на Disney от 1999 г. – „Тарзан“. Във видео, публикувано в официалния му TikTok профил, музикантът си спомня момента, в който разбрал, че ще трябва да изпее песните от филма не само на английски, но и на няколко други езика, пише tialoto.bg.

„Някой ми каза: „Извинявай, но ние пускаме филма в 35 държави. Ще се опиташ ли да пееш на испански? Или на суахили?“, разказва Колинс с усмивка в архивен клип.

Дотогава той никога не бил пял на друг език.

„Това беше напълно ново за мен“, признава той. „Но това беше плюс – нещо ново, което научих по време на този проект. Отвори ми цял нов свят.“

Впоследствие Колинс изпълнява песните от „Тарзан“ на цели пет езика: английски, френски, испански, немски и италиански. В клипа се вижда как изпява „Strangers Like Me“ на френски и испански – с впечатляваща лекота, въпреки че това било първото му подобно преживяване.

Колинс не само изпълнява песните, но и композира целия саундтрак към филма, съвместно с композитора на оригиналната филмова музика Марк Манчина. Резултатът е впечатляващ – албумът печели „Грами“ за най-добър саундтрак, а емблематичната песен You'll Be in My Heart получава „Оскар“ за най-добра оригинална песен и „Златен глобус“ в същата категория.

През 2016 г. дъщерята на Колинс – актрисата Лили Колинс – споделя, че песента You’ll Be in My Heart всъщност е била написана първоначално като приспивна песен за нея.

„Израснахме, гледайки филми на Disney, и това беше начинът на татко да направи нещо специално за децата си,“ каза тя в интервю с Хари Конник-младши. „Тази песен значеше много.“

Анимационният филм „Тарзан“, озвучен от Тони Голдуин, Мини Драйвър, Роузи О’Донъл, Глен Клоуз и други, се радва на огромен успех – с приходи от над 448 милиона долара в световен мащаб.

Саундтракът остава сред най-обичаните в историята на Disney, а работата на Фил Колинс по него продължава да вдъхновява нови поколения музиканти и фенове.