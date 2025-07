Фил Колинс е в болница за операция

Представител на Фил Колинс опроверга онлайн слуховете, че легендарният певец и барабанист в момента е в хоспис, потвърждавайки, че 73-годишният изпълнител е в болница за операция на коляното, пише dir.bg.

Спекулациите около здравето на Колинс започнаха да се разпространяват онлайн тази седмица, като някои потребители на социалните мрежи твърдяха невярно, че членът на Залата на славата на рокендрола е постъпил в хоспис - заведение, обикновено запазено за грижи в края на живота. Представител на Колинс обаче заяви пред TMZ, че тези слухове са неоснователни.

Говорителят уточни, че Колинс в момента е хоспитализиран, но само поради скорошна операция на коляното, а не заради някакво терминално състояние.

Притесненията за здравето на Колинс продължават през последните години. Бившият фронтмен на Genesis открито обсъжда медицинските си проблеми, много от които произтичат от сериозна травма на гръбначния стълб, която е получил през 2007 г. Усложненията от тази травма са довели до увреждане на нервите и увисване на стъпалото, състояние, което го е оставило с малка или никаква чувствителност в единия от краката му. От 2015 г. насам Колинс използва бастун, за да ходи, и изпитва затруднения да стои прав за продължителни периоди.

В документалния си филм от 2024 г. "Фил Колинс: Барабанистът на първо място", чиято премиера беше на 18 декември в YouTube канала на Drumeo, музикантът даде откровена информация за това как здравето му се е отразило на живота и кариерата му.

"Прекарах целия си живот, свирейки на барабани. Изведнъж да не мога да правя това е шок", каза той във филма. "Ако не мога да правя това, което правех, толкова добре, колкото го правех, предпочитам да се отпусна и да не правя нищо. Ако един ден се събудя и мога да държа чифт палки, тогава ще се справя. Но просто чувствам, че съм изчерпал въздушните си мили."

Колинс, който официално се оттегли от участието си с Genesis през 2022 г. след прощален концерт, също сподели в предишни интервюта, че е отложил записването на нова музика, защото се е чувствал "много болен".

Колинс постига забележителен успех в класациите на Billboard през цялата си кариера, особено през 80-те години на миналия век. Като солов изпълнител, Колинс постига седем хита номер 1 в Billboard Hot 100, включително "Against All Odds (Take a Look at Me Now)", "Sussudio" и "Another Day in Paradise", който прекарва четири седмици на върха.

Неговият албум от 1985 г. No Jacket Required доминира Billboard 200, получавайки диамантен сертификат и спечелвайки Грами за албум на годината. С Genesis Колинс достига номер 1 с "Invisible Touch" през 1986 г.