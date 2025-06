Джеси Джей е диагностицирана с рак на гърдата

Британската певица и авторка на песни Джесика Елън Корниш, по-известна с артистичното си име Джеси Джей, разкри в социалните мрежи, че е диагностицирана с ранна форма на рак на гърдата малко преди премиерата на песента ѝ No Secrets през април.

В емоционално видео, публикувано в Instagram, Джеси Дж заяви:

„Преди да излезе No Secrets, ми поставиха диагноза – ранна форма на рак на гърдата. Подчертавам думата ранен. Ракът е ужасен във всяка форма, но аз се държа за тази дума – ‘ранен’.“

Изпълнителката разкри, че оттогава насам преминава през серия от медицински изследвания и процедури, като решението ѝ да говори публично е водено от желанието да бъде открита със своите почитатели.

„Исках да бъда искрена и да го споделя, защото, ако трябва да съм честна, не говоря достатъчно за това“, допълни тя. „Не го осмислям напълно, защото работя толкова усилено. Знам обаче колко много ми е помогнало в миналото, когато съм споделяла подобни неща и съм получавала любов, подкрепа и историите на други хора. Аз съм като отворена книга. Боли ме сърцето, че толкова много хора преминават през подобни или дори по-тежки преживявания.“

