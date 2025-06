В знак на протест: Pornhub спря порното на Франция

Един от най-големите играчи в индустрията за съдържание за възрастни – Pornhub, преустанови достъпа до платформата си във Франция след остър сблъсък с френските власти относно спорен закон за проверка на възрастта на потребителите, съобщи Politico.eu.

Франция е вторият по големина пазар на Pornhub в света след САЩ и изпреварва страни като Филипините, Мексико и Обединеното кралство, сочат вътрешни данни на компанията за 2024 г.

Соломон Фридман, съдружник в Ethical Capital Partners – инвестиционната компания, която притежава холдинга Aylo (собственик на Pornhub), заяви по време на брифинг във вторник, че френският закон е „опасен“, „възможен риск за личната неприкосновеност“ и в крайна сметка – „неефективен“.

„Става въпрос за защита на принципите ни. И това означава да говорим директно с френските граждани за това, което техните управляващи отказват да им кажат“, каза Фридман.

