Излезе официален трейлър на продължението на "Злосторница" (ВИДЕО)

След като "Злосторница" (Wicked) разби боксофис класациите и се превърна в най-успешната филмова адаптация на мюзикъл в историята, дългоочакваното продължение "Злосторница: Завинаги" (Wicked: For Good) вече има официален трейлър. В него зрителите отново ще видят Ариана Гранде и Синтия Ериво в главните роли на Глинда Добрата и Елфаба – Злата вещица от Запад.

"Злосторница: Завинаги" проследява събитията от второто действие на едноименния бродуейски мюзикъл от 2003 г., вдъхновен от романа на Грегъри Магуайър от 1995 г., който на свой ред черпи вдъхновение от класиката "Вълшебникът от Оз" (1900) на Л. Франк Баум и филмовата ѝ адаптация от 1939 г. с Джуди Гарланд в ролята на Дороти.

Новият трейлър загатва напрегнато развитие на сюжета – Елфаба е в укритие заради противопоставянето си на режима на Вълшебника, а сюжетната линия вече се доближава до събитията от Магьосникът от Оз, включително пристигането на Дороти, която впоследствие убива Елфаба с кофа вода. Актьорът, който ще изиграе Дороти, все още не е разкрит.

The official poster for "Wicked: For Good" has arrived ahead of tonight's trailer debut.



The film opens in theaters November 21. pic.twitter.com/aDxf2fzPKb

— Variety (@Variety) June 4, 2025

Режисьорът Джон М. Чу споделя, че решението да бъдат създадени два филма, вместо един, било неизбежно:

„Опитвахме се да съкратим песни, да премахнем герои... но това се усещаше като предателство към източника, който толкова дълго е радвал публиката. Решихме да си дадем по-широко платно и да направим не един, а два филма.“

Първата част на "Злосторница" пожъна феноменален успех – с приходи от 755 милиона долара при бюджет от 150 милиона, лентата стана най-печелившата филмова адаптация на мюзикъл досега. Освен това получи 10 номинации за „Оскар“, включително за най-добър филм, и спечели две статуетки.

В "Злосторница: Завинаги" към звездния състав се присъединяват още Джонатан Бейли в ролята на Фиеро, носителката на "Оскар" Мишел Йео като мадам Морибъл и Джеф Голдблум като Вълшебника от Оз.