Разкриха причината за смъртта на Джордж Уендт от "Бар Наздраве"

Седмици след неочакваната кончина на обичания актьор Джордж Уендт, официалната причина за смъртта му вече е известна. Според смъртния акт, с който разполага TMZ, 76-годишният актьор е починал от сърдечен удар, а като допълнителни здравословни фактори се посочват сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето и хипертония.

Освен тях, като утежняващи състоянието му се отбелязват краен стадий на бъбречна недостатъчност и хиперлипидемия (високи нива на мазнини в кръвта).

Представител на семейството потвърди за The New York Post, че актьорът е починал "спокойно в съня си" на 17 май. В изявление близките му споделят:

„Джордж беше всеотдаен семеен човек, обичан приятел и довереник на всички, които имаха щастието да го познават. Ще липсва завинаги. Семейството моли за уединение в този труден момент.“

Cheers star George Wendt’s cause of death revealed https://t.co/UoDuLG3CQa pic.twitter.com/41RT7ruHXn — The Independent (@Independent) June 5, 2025

Джордж Уендт остава в историята на телевизията с ролята на Норм Питърсън – вечното присъствие на бара в култовия сериал „Бар Наздраве“, излъчван по NBC от 1982 до 1993 г. За тази роля Уендт получава шест номинации за "Еми" за поддържаща мъжка роля в комедиен сериал.

През август 2024 г. актьорът направи едно от последните си публични участия, като се присъедини към колегите си Тед Дансън и Уди Харелсън в техния подкаст Where Everybody Knows Your Name, където с усмивка си припомни как е получил ролята на Норм.

През януари 2024 г. Уендт се появи и на 76-ите награди "Еми", където бе придружен от племенника си Съдейкис по червения килим и се присъедини към останалите актьори от „Бар Наздраве“ за специална почит към най-емблематичните телевизионни продукции.

‘Cheers’ star George Wendt’s cause of death revealed https://t.co/AF68Bhb660 pic.twitter.com/eigQNF5b22 — New York Post (@nypost) June 5, 2025

Тед Дансън изрази болката си с думите:

„Съкрушен съм, че Джордж вече не е сред нас. Изпращам цялата си любов към Бернадет и децата. Ще ми отнеме много време да свикна с това. Обичам те, Джордж.“

Реа Пърлман, екранната Карла, си спомни с усмивка:

„Джордж беше най-сладкият и добродушен човек, когото съм срещала. Като Карла често стоях до него, защото Норм винаги заемаше едно и също място на бара. Обичах да го налагам всяка седмица, а той обичаше да се преструва, че не го боли. Какъв човек само! Ще ми липсва повече, отколкото думите могат да опишат.“